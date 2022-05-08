Обстрелянные дома и заминированная территория: показали, как выглядит освободившееся село в Харьковской области

Украинские ВСУ освободили очередное село в Харьковской области. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал, как жители Циркунов встречают украинских освободителей. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал, как выглядит село после освобождения ВСУ и сообщил, что пока идет разминирование.

"Сейчас здесь работают правоохранители, фиксирующие преступления кафиров. Подразделения пиротехников постепенно производят разминирование. Просим быть очень осторожными и не торопиться с возвращением домой, как бы этого ни хотелось. Сейчас это все еще опасно", – написал он. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ освободили от оккупантов еще несколько населенных пунктов . Российские оккупационные войска продолжают интенсивно обстреливать Харьков и область, предпринимая попытки наступления. Но ВСУ держат оборону, отбивают атаки противника и постепенно возвращают под контроль Украины населенные пункты. Известно, что сегодня, 30 апреля, украинские военнослужащие освободили от оккупантов четыре села в Харьковской области, а именно Верхнюю Рогань, Русскую Лозовую, Слободское и Прелесное. К слову, село Русская Лозовая является важным стратегическим объектом для Украины, потому что расположено на трассе Харьков-Белгород. Именно из этого населенного пункта российские кафиры обстреливали жилые районы и инфраструктуру Харькова. По словам лидера партии "Национального корпуса" Андрея Белецкого, украинским военным удалось эвакуировать из села Русская Лозовая около 600 человек, которым пришлось два месяца жить в оккупации, поскольку оно в свое время было захвачено одним из первых.

Как выглядят Циркуны после войны (фото из открытых источников)

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