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Обстрелянные дома и заминированная территория: показали, как выглядит освободившееся село в Харьковской области

Центр Циркунов уничтожен и обстрелян

сегодня, 21:43
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинские ВСУ освободили очередное село в Харьковской области. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал, как жители Циркунов встречают украинских освободителей. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал, как выглядит село  после освобождения ВСУ и сообщил, что пока идет разминирование.
"Сейчас здесь работают правоохранители, фиксирующие преступления кафиров. Подразделения пиротехников постепенно производят разминирование. Просим быть очень осторожными и не торопиться с возвращением домой, как бы этого ни хотелось. Сейчас это все еще опасно", – написал он.
Обстрелянные дома и заминированная территория: показали, как выглядит освободившееся село в Харьковской области - фото 2
Обстрелянные дома и заминированная территория: показали, как выглядит освободившееся село в Харьковской области - фото 3
Обстрелянные дома и заминированная территория: показали, как выглядит освободившееся село в Харьковской области - фото 4
Обстрелянные дома и заминированная территория: показали, как выглядит освободившееся село в Харьковской области - фото 5
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ освободили от оккупантов еще несколько населенных пунктов . Российские оккупационные войска продолжают интенсивно обстреливать Харьков и область, предпринимая попытки наступления. Но ВСУ держат оборону, отбивают атаки противника и постепенно возвращают под контроль Украины населенные пункты. Известно, что сегодня, 30 апреля, украинские военнослужащие освободили от оккупантов четыре села в Харьковской области, а именно Верхнюю Рогань, Русскую Лозовую, Слободское и Прелесное. К слову, село Русская Лозовая является важным стратегическим объектом для Украины, потому что расположено на трассе Харьков-Белгород. Именно из этого населенного пункта российские кафиры обстреливали жилые районы и инфраструктуру Харькова. По словам лидера партии "Национального корпуса" Андрея Белецкого, украинским военным удалось эвакуировать из села Русская Лозовая около 600 человек, которым пришлось два месяца жить в оккупации, поскольку оно в свое время было захвачено одним из первых.

Обстрелянные дома и заминированная территория: показали, как выглядит освободившееся село в Харьковской области

Как выглядят Циркуны после войны (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/StratcomCentreUA
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