logo

BTC/USD

36388.60

ETH/USD

2738.22

LTC/USD

96.80

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Пентагоне рассказали, какие планы России на Харьков
commentss НОВОСТИ Все новости

В Пентагоне рассказали, какие планы России на Харьков

ВСУ в течение последних дней удалось отбросить врага на немалое расстояние от областного центра

5 мая 2022, 09:43
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украинским защитникам удалось провести несколько весьма удачных операций, отбросив российские войска на 40-50 километров от города. Тем не менее, несмотря на свои неудачи в Кремле не отказались от своих планов полностью оккупировать Харьков, установив контроль на д этим важным промышленным городом Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона Джона Кирби.

В Пентагоне рассказали, какие планы России на Харьков

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона. Фото: из открытых источников

В США подтвердили, что украинские войска продолжают контролировать Харьков и здесь важно отметить, что этот город никогда не был сдан русским. Российские войска его никогда полностью не контролировали. При этом Джон Кирби отметил, что Вооруженным силам Украины удалось отбросить российские войска от города примерно на 40 45 км. Тем не менее Россия всё равно оказывает сопротивление хотя и на сегодняшний день Москва не добилась никакого прогресса в продвижении к Харькову.

Также пресс-секретарь американского оборонного ведомства подчеркнул, что в Пентагоне считают, что войскам Российской Федерации по-прежнему поставлена задача оккупировать Харькова. Поэтому атаки на город будут продолжаться. При этом он отметил, что, если посмотреть на карту, то станет ясно, что Харьков – это большой промышленный город, который расположен на северо-западе большой территории Донбасса.

Джон Кирби добавил, что технически расположение Харькова не входит в зону проведения операции Объединённых сил, но, если смотреть географически, то россияне хотят оккупировать Донбасс, включая с Харьковом, но это только планы. На сегодняшний день в этом вопросе у них нет никакого прогресса.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны рассказали, почему РФ не достигнет успеха в Украине ни до 9 мая, ни после него.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3020396/senior-defense-official-holds-a-background-briefing/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!