В Пентагоне рассказали, какие планы России на Харьков

Украинским защитникам удалось провести несколько весьма удачных операций, отбросив российские войска на 40-50 километров от города. Тем не менее, несмотря на свои неудачи в Кремле не отказались от своих планов полностью оккупировать Харьков, установив контроль на д этим важным промышленным городом Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона Джона Кирби.

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона. Фото: из открытых источников

В США подтвердили, что украинские войска продолжают контролировать Харьков и здесь важно отметить, что этот город никогда не был сдан русским. Российские войска его никогда полностью не контролировали. При этом Джон Кирби отметил, что Вооруженным силам Украины удалось отбросить российские войска от города примерно на 40 45 км. Тем не менее Россия всё равно оказывает сопротивление хотя и на сегодняшний день Москва не добилась никакого прогресса в продвижении к Харькову.

Также пресс-секретарь американского оборонного ведомства подчеркнул, что в Пентагоне считают, что войскам Российской Федерации по-прежнему поставлена задача оккупировать Харькова. Поэтому атаки на город будут продолжаться. При этом он отметил, что, если посмотреть на карту, то станет ясно, что Харьков – это большой промышленный город, который расположен на северо-западе большой территории Донбасса.

Джон Кирби добавил, что технически расположение Харькова не входит в зону проведения операции Объединённых сил, но, если смотреть географически, то россияне хотят оккупировать Донбасс, включая с Харьковом, но это только планы. На сегодняшний день в этом вопросе у них нет никакого прогресса.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны рассказали, почему РФ не достигнет успеха в Украине ни до 9 мая, ни после него.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!