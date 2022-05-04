В Минобороны рассказали, почему РФ не достигнет успеха в Украине ни до 9 мая, ни после него

Российские захватчики обречены на поражение в Украине и не смогут достичь стратегических целей, которые изначально ставились в Кремле. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

Александр Мотузяник. Фото: из открытых источников

Один из главных вопросов, который интересовал журналистов, смогут ли украинские защитники не дать продвинуться рашистам на востоке Украины до 9 мая.

Мотузяник ответил, что у него есть стойкая уверенность в том, что российским оккупантам не удастся прорвать линию обороны ВСУ на востоке Украины. Потому что на Донбассе сосредоточены одни из самых мощных подразделений украинской армии.

При этом спикер Минобороны Украины пояснил, что для тех военных, которые сегодня отражают атаки российских оккупантов это делать не впервой. Они в войне последние 8 лет. Сегодня их массированно обстреливают, пытаются прорвать их оборону, но все атаки и попытки взять тот или иной населенный пункт штурмом заканчиваются тем, что враг теряет военную технику, теряет своих военных. То, что делают сегодня украинские бойцы на Донбассе – это пример мужества и героизма.

По словам Александра Мотузяника, нет никаких сомнений, что в этой воне против Украины Москве не удастся достичь стратегических целей. России не удастся праздновать победу ни на востоке Украины, ни на юге, ни в других уголках нашей страны. Украинское войско и украинский народ настроены очень решительно, потому что понимают, что враг понимает исключительно язык силы. И эту силу при помощи западных партнеров Украина готова продолжать демонстрировать противнику.

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