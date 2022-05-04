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Россияне прорвались на Азовсталь в Мариуполе

Штурм завода в заблокированном Мариуполе продолжается уже вторые сутки

4 мая 2022, 16:46 comments1346
Автор:

Кравцев Сергей
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Второй день не прекращается штурм промзоны "Азовстали". В заблокированном российскими войсками Мариуполе на территории завода находятся не только украинские защитники, но и много гражданских. Не всех их удалось эвакуировать в предыдущие дни. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно "УП" от своих источников.

Россияне прорвались на Азовсталь в Мариуполе

Штурм Азовстали. Фото: из открытых источников

Сегодня оккупантам удалось прорвать на завод, который все это время россияне накрывали авиаударами и расстреливали ракетами. В это время на "Азовстали" идут ожесточенные бои. Украинские защитники города не сдаются, но связь с бойцами "Азова" теперь потеряна.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российским войскам удалось полностью заблокировать "Азовсталь". Теперь никто не может ни выйти из промзоны, ни проникнуть туда с подкреплением. 

Отметим, вчера в обед стало известно о том, что Россия приняла решение начать штурм "Азовстали". Очевидцы начали выкладывать в сеть видео и фото, на которых видно, как над заводом в небо начал подымать густой дым. Тогда штурм "Азовстали" подтвердили в "Азове". Также в "Азове" рассказали, что бомбардировка предприятия привела к тому, что погибли две гражданские женщины.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что он не согласится на замораживание конфликта в Украине, подписав очередной "Минск". Решение о прекращении войны должно быть четкое и бесповоротное. Эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, как может закончиться война и, почему без переговоров все равно не обойтись. 



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/4/7343969/
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