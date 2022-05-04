Россияне прорвались на Азовсталь в Мариуполе

Второй день не прекращается штурм промзоны "Азовстали". В заблокированном российскими войсками Мариуполе на территории завода находятся не только украинские защитники, но и много гражданских. Не всех их удалось эвакуировать в предыдущие дни. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно "УП" от своих источников.

Штурм Азовстали. Фото: из открытых источников

Сегодня оккупантам удалось прорвать на завод, который все это время россияне накрывали авиаударами и расстреливали ракетами. В это время на "Азовстали" идут ожесточенные бои. Украинские защитники города не сдаются, но связь с бойцами "Азова" теперь потеряна.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российским войскам удалось полностью заблокировать "Азовсталь". Теперь никто не может ни выйти из промзоны, ни проникнуть туда с подкреплением.

Отметим, вчера в обед стало известно о том, что Россия приняла решение начать штурм "Азовстали". Очевидцы начали выкладывать в сеть видео и фото, на которых видно, как над заводом в небо начал подымать густой дым. Тогда штурм "Азовстали" подтвердили в "Азове". Также в "Азове" рассказали, что бомбардировка предприятия привела к тому, что погибли две гражданские женщины.

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