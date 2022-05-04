Очередного «Минска» не будет: что значат заявления Зеленского – каким может быть мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не согласится на заморозку конфликта с россией и назвал этот процесс "дипломатическим болотом". Также подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины – задача №1. И признал, что "в любом случае все равно все закончится тем или иным форматом переговоров". Как расцениваете данные заявления? Какими должны быть новые соглашения, чтобы это не стало "дипломатическим болотом" как тот же "Минск"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Существует только два момента, которые можно обсуждать на переговорах с Россией – в любом формате

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

"Я никогда не забываю, что Зеленский – это, прежде всего, актер. И любые его заявления воспринимаю как определенную роль, которую он играет. Потому что тезисы периодически меняются. Переговорная группа в свое время работала очень активно. И изначальным предложением от Украины был возврат российской армии на позиции 23 февраля 2022-го. Не было ничего о полной деоккупации, возмещении ущерба и так далее. Просто – давайте восстановим статус-кво. Сейчас риторика поменялась. И нет гарантии, что она не поменяется через неделю".

Георгий Тука акцентирует, что с первого дня полномасштабного российского вторжения говорил и говорит – народ должен объединяться не вокруг чиновников (одним из которых является президент), а вокруг вооруженных сил Украины.

"Также, как по мне, существует только два момента, которые можно обсуждать на переговорах с Россией – в любом формате. Первый – полное освобождение территорий Украины в рамках международно признанных границ. Второй – выплата репараций. А довести ситуацию до того, чтобы говорить со страной-агрессором только на эти темы можно единственным способом – бить, бить и бить ее на поле боя и на международном уровне", – резюмирует Георгий Тука.

Договариваться с Путиным, вынося за скобки Крым и ОРДЛО, уже нет смысла

Политолог Петр Охотин подчеркивает, что именно президент Зеленский искал пути выхода из тупика, куда вели Минские соглашения.

"Ряд шагов уже сделан, чтобы Украина не попала в подобное "дипломатическое болото". Прежде всего, это План восстановления, санкции Макфола-Ермака и получение международной помощи — гуманитарной и военной. Российская Федерация потеряла стратегическое преимущество, которое имела на время вероломного нападения 24 февраля. Договариваться с Путиным, вынося за скобки Крым и ОРДЛО, уже нет смысла", – считает политолог.

По его мнению, именно фактор технического и человеческого истощения в РФ вместе с международной поддержкой и позволяет Зеленскому решительно выступать против заморозки конфликта.

"Украина хорошо изучила уроки войны, которая началась еще в 2014 году, а также исследовала приемы дипломатии Кремля в конфликтах на Кавказе. У Киева есть все инструменты для победы", – уверен Петр Охотин.

Президент понимает, что как только он заикнется о каких-то территориальных уступках агрессору, начнется серьезное внутреннее сопротивление

Эксперт Аналитической группы "Левиафан", политолог Николай Мельник считает, что Зеленский продолжает балансировать между большинством украинцев, которые ждут скорейшего мира, и меньшей частью, которая готова биться до победного конца.

"К сожалению, немало украинцев готовы на мир в любом формате. В итоге Зеленский вынужден часто говорить взаимоисключающие вещи, – поясняет эксперт. – Потому он, с одной стороны, заявляет о том, что никаких территориальных уступок не будет. И это говорится, прежде всего, для электората, который готов воевать до конца. Для электората, который не является базовым для Зеленского. Но на который он опирается именно сейчас, в отпоре российской агрессии. Это, прежде всего, военные, волонтеры, представители националистических организаций. Президент понимает, что как только он заикнется о каких-то территориальных уступках агрессору, о том, что каким-то территориям предоставить некие "особые статуса" в рамках украинского государства, – начнется серьезное внутреннее сопротивление. Чего допускать нельзя. Отсюда и тезис о невозможности территориальных уступок со стороны Украины".

С другой стороны, продолжает Николай Мельник, Зеленский осознаёт, что электоральное большинство хочет, чтобы война завершилась как можно скорее. Потому постоянно подчеркивает, что Украина готова к переговорам.

"И это заигрывание не только с собственными избирателями, но и с западными партнерами. Ведь нам надо постоянно демонстрировать готовность сесть за стол переговоров, решить всё дипломатическим путем, – подчеркивает эксперт. – Вот и получается, что звучат взаимоисключающие заявления, каждое из которых подходит для определенного электорального поля".

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