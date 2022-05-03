Оккупанты пошли на штурм Азовстали в Мариуполе

Российские оккупанты начали штурм промзоны "Азовстали" в Мариуполе. Начался ожесточенный бой с украинскими защитниками, которые несмотря на все сложности до этого времени находятся на территории завода, не сдавая город. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Украинская правда" рассказал замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина").



Азовсталь. Фото: из открытых источников

В "Азове" утверждают, что сегодня оккупанты пошли массированной атакой на завод. Они пытаются штурмом прорваться на саму территорию промзоны. Перед тем, как сегодня начать штурм российские самолёты забрасывали завод авиабомбами, наносили ракетные удары, чтобы сравнять комбинат с землей.

На протяжении всей ночи российские оккупанты обстреливали промзоны из самолетов. Удары были настолько массированные и мощные, что не все укрытия выдержали. Известно о, как минимум о двоих погибших гражданских женщинах.

Отметим, в предыдущие два дни благодаря продолжительным переговорам удалось вывезти часть гражданских, которые больше 2 месяцев находились заблокированными на территории промзоны "Азовстали". Тем не менее, всех вывезти не удалось. Там до сих пор есть много гражданских. Это не остановило оккупантов. Российские войска 2 мая пошли на штурм, чтобы окончательно выбить из территории завода украинских защитников города. Промзону охватил сильный пожар, который видно с разных точек в городе.

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