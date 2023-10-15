Украинский историк объяснил, носили ли казаки оселедец на самом деле

Украинский историк и публицист Алексей Сокирко рассказал, носили ли казаки оселедец, что он мог означать в сечевой среде, и почему мы представляем казаков в шароварах.

Носили ли казаки оселедец. Фото из открытых источников

Во время интервью для проекта "Локальная история" Алексей Сокирко рассказал, что казаки носили оселедец еще в 16 веке. Оселедец был свойственный для запорожцев прической. Как правило, его имели люди, которые получили определенный стаж казакования на Сечи. Кроме того, оселедец был определенным маркером их особого статуса и авторитета в сечевой среде.

"Это признак воина, который совершил первый поход. Его стригут и оставляют ему прядь волос. Это признак принадлежности к воинской касте", — говорит историк и добавляет, что далеко не все казаки носили оселедец.

Алексей Сокирко утверждает, что оселедец имеет восточное происхождение, как и многие характеристики, которые вобрало в себя казачество. У татар, откуда казаки позаимствовали эту прическу, она называлась айдар, но в казацком варианте волосы длиннее. Казаки имели и другие прически, например чуб или стрижку под горшок, но художественная литература 19 века распространила оселедец на всех казаков. Таким образом, казаки за несколько веков своего существования имели разную моду, как на прически, так и на одежду.

Историк объясняет, что образ воина в шароварах с оселедцем был сконструирован в 19 веке под влиянием художественной романтической литературы времен Шевченко, Кулиша, Костомарова и других. В это время создался национальный миф, и одно из его проявлений – казак, как проявление национального духа украинцев.

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