Россия атаковала ракетами Запорожье – в руинах жилые дома (ФОТО)

Российские войска нанесли 7 массированных ракетных ударов по Запорожью, разрушены жилые многоэтажки. Есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Ракетный обстрел. Фото: Телеграмм Александр Старух

"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется" – написал глава ОВА.

В результате вражеских атак возникли пожары в городе. Разрушениям подверглись жилые дома.

Старух напомнил, что следует быть в укрытиях, когда звучит сигнал воздушной тревоги.

Старух уточнил, что всего российские захватчики нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам. Количество жертв уточняется, люди находятся под завалами.

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