Кремль снова угрожает: как близко РФ и НАТО подошли к прямому столкновению

Поставки США вооружений Украине приближают к опасной черте прямого военного столкновения РФ и НАТО. Об этом заявил в Первом комитете Генассамблеи ООН глава российской делегации по разоружению Константин Воронцов вскоре после того, как США объявили о предоставлении Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере 625 миллионов долларов. О чем говорят подобные заявления? Готова ли РФ к столкновению с силами НАТО? Какова вероятность такого рода столкновения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Флаги НАТО и России. Фото: из открытых источников

Кремль продолжает войну, но уже на дипломатическом и информационном фронте

По мнению политолога, конфликтолога Богдана Петренко, вероятность прямого столкновения РФ и НАТО пока остается минимальной. Это, поясняет он, не нужно ни одной, ни другой стороне.

"Россия отдает себе отчет, что она не сможет потянуть большую войну. Особенно после того, что ее "специальная военная операция" в Украине начала демонстрировать огромные недостатки в громоздкой, но отсталой армии агрессора. В свою очередь, страны НАТО понимают, что война с РФ, несмотря на потенциальную победу в ней, — это огромные потери и риски широкого использования оружия массового уничтожения. Это не нужно западным странам, в большей степени ориентированным на экономические достижения, а не на имперские ценности. Это не нужно их гражданам и общественному мнению, в отличие от промытых мозгов россиян", – поясняет Богдан Петренко.

И именно на общественное мнение Запада, подчеркивает эксперт, направлены заявления РФ о потенциальной войне с НАТО. Цель – чтобы граждане этих стран перестали поддерживать стремление своих правительств помогать Украине.

"А общественное мнение – это важная вещь для демократий, – акцентирует Богдан Петренко. – Фактически, Кремль такими заявлениями продолжает войну, но уже на дипломатическом и информационном фронте. И пытается лишить Украину западной помощи для того, чтобы выиграть в войне".

Повод для нового переговорного процесса между РФ и НАТО возникнет тогда, когда украинцы вытеснят россиян с захваченных территорий

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что Россия не готова к вооруженному столкновению с НАТО.

"Это очевидно, исходя из того, что ВСУ, которые осваивают системы вооружений НАТО и проходят подготовку по программам Альянса, обескровили наиболее боеспособные подразделения российской армии. Скорее всего, сказанное Воронцовым – это игра слов с расчетом ввести в заблуждение международное сообщество, – размышляет эксперт. – Бесполезная и глупая попытка запугать угрозой большой войны, которой просто не будет".

По мнению Георгия Кухалейшвили, вряд ли и страны члены НАТО горят желанием воевать с Россией. Но он уверен, что члены Альянса, наблюдая за успехами ВСУ, будут продолжать поставки нам оружия, чтобы по максимуму ослабить страну-агрессора, а затем навязывать Москве свои условия мира.

"Повод для нового переговорного процесса между РФ и НАТО возникнет тогда, когда украинцы вытеснят россиян с захваченных территорий, включая Крым. Разговор должен вестись о разоружении России и денуклеаризации. Ни о каких территориальных уступках не может быть и речи, – подчеркивает Георгий Кухалейшвили. – Война же НАТО и России возможна если возникнет явная угроза для безопасности стран-членов организации. РФ пока на это не решилась, понимая необратимость последствий и очевидность поражения".

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