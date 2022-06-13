Автобус «Запорожье-Прага» столкнулся с легковушкой: есть погибшие (ФОТО)

В селе Кунка, что в Гайсинском районе Винницкой области, произошло страшное ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением "Запорожье-Прага". Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

ДТП в Винницкой области. Фото - ГСЧС Винницкой области

Дорожно-транспортное происшествие случилось около пяти часов вечера 13 июня. Известно, что в автобусе находилось одиннадцать пассажиров и двое водителей.

По информации источника, в результате ДТП погибли три человека, находившиеся в авто. Еще один человек в тяжелом состоянии был госпитализирован, однако от полученных травм пострадавший вскоре скончался.





Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Винницкой области, для деблокации тел было привлечено пять спасателей, а также одна единица спецтехники.

Также в ГСЧС опубликовали фотографии с места происшествия.





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