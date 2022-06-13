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Автобус «Запорожье-Прага» столкнулся с легковушкой: есть погибшие (ФОТО)

ДТП произошло в Винницкой области

сегодня, 20:04
Автор:

Анастасия
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В селе Кунка, что в Гайсинском районе Винницкой области, произошло страшное ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением "Запорожье-Прага". Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины. 

Автобус «Запорожье-Прага» столкнулся с легковушкой: есть погибшие (ФОТО)

ДТП в Винницкой области. Фото - ГСЧС Винницкой области

Дорожно-транспортное происшествие случилось около пяти часов вечера 13 июня. Известно, что в автобусе находилось одиннадцать пассажиров и двое водителей. 

По информации источника, в результате ДТП погибли три человека, находившиеся в авто. Еще один человек в тяжелом состоянии был госпитализирован, однако от полученных травм пострадавший вскоре скончался. 

Автобус «Запорожье-Прага» столкнулся с легковушкой: есть погибшие (ФОТО) - фото 2

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Винницкой области, для деблокации тел было привлечено пять спасателей, а также одна единица спецтехники.

Также в ГСЧС опубликовали фотографии с места происшествия. 

Автобус «Запорожье-Прага» столкнулся с легковушкой: есть погибшие (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что в Одесском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Дорогу не поделили два легковых автомобиля. В одном из них находилась семья с 12-летним ребенок. В результате ДТП мальчик погиб. Также погиб мужчина, находившийся в легковушке. Еще одну женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Подробности этого происшествия читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" сообщал подробности страшного ДТП в Ровенской области, где было более 20-и погибшихВ полиции сообщили, что водитель микроавтобуса выполнял обгон и на встречной полосе столкнулся с грузовиком Мерседес-Бенц с полуприцепом, где была цистерна с горючим. Далее грузовик перевернулся и перекрыл встречную полосу, где ехал пассажирский автобус сообщением "Харьков-Згожелец". Подробности читайте в материале на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
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