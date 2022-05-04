logo

BTC/USD

38982.85

ETH/USD

2862.56

LTC/USD

102.60

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Подробности смертельного ДТП в Ровенской области: более 20 погибших и немало пострадавших
commentss НОВОСТИ Все новости

Подробности смертельного ДТП в Ровенской области: более 20 погибших и немало пострадавших

На трассе Киев-Чоп произошло столкновение трех авто и пожар

сегодня, 10:37
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:








По последним данным на утро 4 мая, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия 26 человек, 12 пострадавших госпитализированы в больницы Дубно (7 человек) и Радивилов (5 человек). Об этом сообщил глава военной администрации Виталий Коваль во время брифинга.

Погибли водители рейсового автобуса и микроавтобуса, водитель бензовоза находится в больнице, 24 пассажира рейсового автобуса. Как известно, среди травмированных двое несовершеннолетних. Среди участников ДТП – граждане из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.

Авария произошла вблизи села Сытное, на трассе Киев-Чоп. Вечером, около 19:20, на дороге столкнулись три транспортных средства: бензовоз, микроавтобус и рейсовый автобус. На место выезжали семь бригад "скорой", семь патрульных экипажей, оперативная группа, криминалисты и семь пожарных автомобилей.

Тушили пожар на месте происшествия 44 пожарных. Патрульные регулировали движение водителей и временно перекрыли участок дороги, водители двигались по объездной из Ровно в направлении Львова.

По данным полиции, водитель микроавтобуса Мерседес-Бенц, ехавший из Ровно, выполнял обгон и на встречной полосе столкнулся с грузовиком Мерседес-Бенц с полуприцепом, где была цистерна с горючим. Грузовой автомобиль перевернулся от удара и перекрыл полосу встречного движения, где ехал маршрутный автобус "Setra" сообщением "Харьков-Згожелец". После этого три автомобиля загорелись.

По факту смертельной аварии открыто производство по части 3 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Назначена группа прокуроров для расследования и 29 криминалистических и уголовно-судебных экспертиз. Продолжаются меры идентификации тел погибших. Обращаться для опознания в органы полиции Ровенской области – 067 675 42 92, по вопросам состояния здоровья пострадавших – горячая линия департамента здравоохранения – 067 494 51 25.

Подробности смертельного ДТП в Ровенской области: более 20 погибших и немало пострадавших

фото Нацполиции

Как сообщал портал, масштабное ДТП произошло в Ровенской области.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cp9a2Ki1d50
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!