Подробности смертельного ДТП в Ровенской области: более 20 погибших и немало пострадавших



















По последним данным на утро 4 мая, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия 26 человек, 12 пострадавших госпитализированы в больницы Дубно (7 человек) и Радивилов (5 человек). Об этом сообщил глава военной администрации Виталий Коваль во время брифинга.



Погибли водители рейсового автобуса и микроавтобуса, водитель бензовоза находится в больнице, 24 пассажира рейсового автобуса. Как известно, среди травмированных двое несовершеннолетних. Среди участников ДТП – граждане из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.



Авария произошла вблизи села Сытное, на трассе Киев-Чоп. Вечером, около 19:20, на дороге столкнулись три транспортных средства: бензовоз, микроавтобус и рейсовый автобус. На место выезжали семь бригад "скорой", семь патрульных экипажей, оперативная группа, криминалисты и семь пожарных автомобилей.



Тушили пожар на месте происшествия 44 пожарных. Патрульные регулировали движение водителей и временно перекрыли участок дороги, водители двигались по объездной из Ровно в направлении Львова.



По данным полиции, водитель микроавтобуса Мерседес-Бенц, ехавший из Ровно, выполнял обгон и на встречной полосе столкнулся с грузовиком Мерседес-Бенц с полуприцепом, где была цистерна с горючим. Грузовой автомобиль перевернулся от удара и перекрыл полосу встречного движения, где ехал маршрутный автобус "Setra" сообщением "Харьков-Згожелец". После этого три автомобиля загорелись.



По факту смертельной аварии открыто производство по части 3 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Назначена группа прокуроров для расследования и 29 криминалистических и уголовно-судебных экспертиз. Продолжаются меры идентификации тел погибших. Обращаться для опознания в органы полиции Ровенской области – 067 675 42 92, по вопросам состояния здоровья пострадавших – горячая линия департамента здравоохранения – 067 494 51 25.

фото Нацполиции

Как сообщал портал, масштабное ДТП произошло в Ровенской области.

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