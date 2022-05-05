Смертельное ДТП возле Одессы: среди погибших - несовершеннолетний

4 мая в Одесском районе произошла смертельная авария с участием двух легковушек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Авария в Беляевке, фото Нацполиции

Известно, что в Беляевке, на улице Атамана Головатого, около 18:53, столкнулись внедорожник марки "Audi Q7" и легковушка "ВАЗ 2109". В результате аварии пострадали пассажиры и водитель ВАЗа. Спасатели деблокировали людей из изуродованного авто с помощью гидравлического инструмента.

По информации оперативных служб, на месте погиб несовершеннолетний 12-летний мальчик, водитель "ВАЗ 2109" и пассажирка госпитализированы в тяжелом состоянии. В больнице 43-летний водитель скончался. Женщина еще находится в реанимации Беляевской больницы.

По данным Нацполиции, в автомобиле ВАЗ ехала семья. По предварительным выводам, виновником ДТП был водитель внедорожника, превысивший скорость и столкнувшийся с попутным автомобилем марки ВАЗ. Полицейские инициировали проверку водителя Audi на наличие алкоголя в организме. На место трагедии выезжала следственно-оперативная группа Одесского районного управления полиции №2.

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