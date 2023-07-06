В России объявили чрезвычайную ситуацию: ожидают экологическую катастрофу мирового масштаба

Из-за паводка в Иркутской области России во всемирно известное озеро Байкал могут быть смыты отходы промышленного производства Байкальского бумажно-целлюлозного комбината, закрытого еще в 2013 году. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на издание "Люди Байкала". В самом Байкальске из-за наводнения введен режим чрезвычайной ситуации.

Байкальский бумажно-целлюлозный комбинат

Как сообщают журналисты, карты-накопители комбината находятся на самом берегу Байкала, на пути возможного схода селя с хребта Хамар-Дабан. Они заполнены отходами производства целлюлозно-бумажного комбината. Отходы так и не ликвидированы, хотя была принята государственная программа, по которую выделили деньги из федерального бюджета.

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К 2013 году в Байкальске хотели построить китайский завод осветительного оборудования и судоверфь, к 2014 — сделать из Байкальска туристический кластер, в 2019 году — открыть новую котельную. Ничего из этого не осуществилось. Сейчас на берегу Байкала расположены развалины заброшенного комбината, старая котельная и больше десятка отстойников с отходами.

"Это будет экологическая катастрофа мирового масштаба, огромное количество отходов БЦБК попадёт в Байкал, — прокомментировал ситуацию заведующий лабораторией биогеохимии Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Александр Сутурин. — Это токсичный органический материал, из-за него на дне озера останутся только воды без кислорода. Это мертвые воды, где не может жить ни один живой организм. Меры, которые власти хотят сейчас предпринять, уже бесполезны, остаётся только молиться, чтобы не было больше дождей. Нужно было зачищать все горные реки до самого верха, освобождать верхние карты-накопители (с отходами от БЦБК), снижать там уровень воды. Мы об этом говорим всё время, но никаких мер за столько лет не предпринято. Все, кто этим занимаются, только деньги воруют".

Байкал — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии. Озеро и прибрежные территории являются уникальным биогеоценозом, большая часть видов животных эндемична.

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