Маляр рассказала подробности удара по Макеевке

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала подробности попадания по рашистам в Макеевке. Об этом сообщают "Комментарии". Военные уничтожили склад снарядов и ракет противника.

Результат одного из успешных попаданий

"Уже могу рассказать больше о попадании в Макеевке, — написала Анна Маляр. — Это яркий пример эффективной работы украинских артиллеристов, нанесших огневое поражение, и аэроразведчиков, корректировавших удар. Уничтожен действительно большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21 ГРАД".



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По словам Анны Маляр, сейчас ВСУ ежедневно находит и уничтожает склады и логистические узлы оккупантов.

Так, только за минувшие сутки уничтожены 6 складов боеприпасов на одном только Таврическом направлении.

– Это наш ответ на лобовые штурмы врага. Мы наносим эффективные, болезненные точечные удары, обескровливаем оккупанта, для которого нехватка боеприпасов и горючего рано или поздно станет роковой. В современной войне логистические цели являются ключевыми, – отмечает чиновница.

Напомним, что этой ночью противник нанес ракетный удар по Львову. В результате этого есть жертвы. Семь из десяти крылатых ракет, выпущенных по Украине, уничтожили Воздушные силы. Для того чтобы демонстрировать 100% результата, Украине нужно иметь истребители F-16, однако союзники не спешат предоставлять самолеты Киеву, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Между тем, Зеленский рассказал, что приведет к еще большим жертвам в войне и снова обратился к Западу.

США предоставят Украине новое оружие.

А Лукашенко снова уговаривает Украину сесть за стол переговоров.











