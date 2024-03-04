В Монголии погибли миллионы животных из-за дзуда: стихийное бедствие достигло критического уровня

Более двух миллионов голов крупного рогатого скота погибли в результате стихийного бедствия в Монголии, которое известно под названием дзуд. По данным ООН количество мертвых животных достигло критического уровня для жителей Монголии.



В Монголии погибли миллионы животных из-за дзуда. Фото из открытых источников

Скотоводы составляют около 40% из 3,3 млн населения Монголии. Большинство из них ведет кочевой образ жизни и получают еду и доходы от скота. Однако в Монголии каждые 8-12 лет возникает дзуд, убивающий миллионы животных.

Дзуд – это стихийная беда, которая связана с экстремальными погодными условиями при которых скот не может найти корм. Обычно возникает зимой, когда животные не могут добраться до травы под слоем снега или льда. В настоящее время 80% территории Монголии страдает от дзуда. Из них около 20% из-за ледяного дзуда, возникающего вследствие быстрого оттаивания и повторного замерзания снега, превращающего луга в ледяной покров. Остальные территории страдают от из-за белого дзуда, характеризующегося высоким уровнем снега.

Однако последствия обоих явлений одинаковы, ведь трава, которой пастухи кормят своих животных, погибает или становится недоступной для голодных животных, которые впоследствии умирают от недоедания и холода.

"Масштабы проблемы усугубил нынешний снегопад, который стал сильнейшим с 1975 года. Еще в начале февраля Управление ООН по уменьшению риска стихийных бедствий предупредило, что явление достигло "критического" уровня", — сообщили в ООН.

По состоянию на конец февраля министр сельского хозяйства Монголии Гантулга Бацайхан сообщил, что от последствий дзуда уже погибли 2,1 миллиона крупного рогатого скота.

Как следствие ООН и другие организации начали сбор средств для помощи Монголии в борьбе с последствиями дзуда, в частности, на еду для животных, топлива для фермеров, а также средства на расчистку дорог и утилизацию трупов.

Обычно дзуд возникает раз в 8-12 лет, однако ученые бьют тревогу, что из-за изменения климата это стихийное бедствие может происходить чаще. Самый смертельный дзуд в Монголии был зафиксирован в 1944 году, когда погибло 9,2 млн голов скота.

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