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В Монголии погибли миллионы животных из-за дзуда: стихийное бедствие достигло критического уровня

В Монголии массово погибает скот от холода и голода, из-за масштабной стихийной беды под названием дзуд.

сегодня, 15:55
Автор:
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Slava Kot
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Более двух миллионов голов крупного рогатого скота погибли в результате стихийного бедствия в Монголии, которое известно под названием дзуд. По данным ООН количество мертвых животных достигло критического уровня для жителей Монголии.

В Монголии погибли миллионы животных из-за дзуда: стихийное бедствие достигло критического уровня

В Монголии погибли миллионы животных из-за дзуда. Фото из открытых источников

Скотоводы составляют около 40% из 3,3 млн населения Монголии. Большинство из них ведет кочевой образ жизни и получают еду и доходы от скота. Однако в Монголии каждые 8-12 лет возникает дзуд, убивающий миллионы животных.

Дзуд – это стихийная беда, которая связана с экстремальными погодными условиями при которых скот не может найти корм. Обычно возникает зимой, когда животные не могут добраться до травы под слоем снега или льда. В настоящее время 80% территории Монголии страдает от дзуда. Из них около 20% из-за ледяного дзуда, возникающего вследствие быстрого оттаивания и повторного замерзания снега, превращающего луга в ледяной покров. Остальные территории страдают от из-за белого дзуда, характеризующегося высоким уровнем снега.

Однако последствия обоих явлений одинаковы, ведь трава, которой пастухи кормят своих животных, погибает или становится недоступной для голодных животных, которые впоследствии умирают от недоедания и холода.

"Масштабы проблемы усугубил нынешний снегопад, который стал сильнейшим с 1975 года. Еще в начале февраля Управление ООН по уменьшению риска стихийных бедствий предупредило, что явление достигло "критического" уровня", — сообщили в ООН.

По состоянию на конец февраля министр сельского хозяйства Монголии Гантулга Бацайхан сообщил, что от последствий дзуда уже погибли 2,1 миллиона крупного рогатого скота.

Как следствие ООН и другие организации начали сбор средств для помощи Монголии в борьбе с последствиями дзуда, в частности, на еду для животных, топлива для фермеров, а также средства на расчистку дорог и утилизацию трупов.

Обычно дзуд возникает раз в 8-12 лет, однако ученые бьют тревогу, что из-за изменения климата это стихийное бедствие может происходить чаще. Самый смертельный дзуд в Монголии был зафиксирован в 1944 году, когда погибло 9,2 млн голов скота.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обеспокоены таянием ледника Туэйтс, которого называют также ледником "Судного дня", так как растаяв он может поднять уровень мирового океана и привести к глобальным катастрофам.

Также "Комментарии" писали, что белым медведям грозит вымирание из-за изменения климата на планете.



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