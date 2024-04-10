В Коста-Рике нашествие опасных мясоедных паразитов: введено чрезвычайное положение

Коста-Рика уже два месяца активно борется против опасных паразитов – мух Нового мира, которые называются винтовыми мухами (Cochliomyia hominivorax). Эти мясоедные насекомые, втрое больше обычных комнатных мух, бросают вызов государству, заставившему власть объявить чрезвычайное положение.



Личинки винтовых мух. Фото из открытых источников

В Коста-Рике обнаружили повторное появление винтовых мух девять месяцев назад, а уже в феврале объявили в стране чрезвычайное положение, поскольку популяция мясоядных насекомых продолжает расти.

Распространенные на большей части Северной и Южной Америки мухи появляются и сеют хаос на континентах на протяжении веков. Известно, что муха уничтожает популяцию скота, а также заражает домашних животных и даже людей.

Привычные нам мухи откладывают личинки в мертвые ткани, однако самки винтовых мух откладывают 250-500 личинок в открытые раны теплокровных животных, в том числе и человека. Через неделю из этих яиц вылупляются личинки, которые зарываются глубоко в живую ткань и начинают питаться мышцами хозяева. Если личинки этой мухи остаются в организме достаточно долго, они могут повредить ткани, а в конце концов и убить хозяина, в частности, вызывая болезненные инфекции из-за повреждений.

Власти Коста-Рики ввели специальный протокол, направленный на прекращение вспышек инфекции. Он предусматривает проведение широких контрольных кампаний по всей стране и лабораторную проверку любого подозрения на инфекцию. Несмотря на все усилия Коста-Рики, чтобы остановить увеличение популяции этих паразитов, численность винтовых мух продолжает расти, а в марте зафиксировали заражение человека личинками винтовых мух.

Пока удачно уничтожить мух удалось только в США. В прошлом веке США провели масштабную кампанию по стерилизации насекомых с помощью радиации. Ученые выпускали миллионы стерилизованных самцов в дикие популяции, которые оплодотворяли самок, но не давали потомства. Однако винтовые мухи все еще являются проблемой в Коста-Рике, Мексике, Панаме, Ямайке и других странах Южной и Северной Америки.

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