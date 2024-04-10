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В Коста-Рике нашествие опасных мясоедных паразитов: введено чрезвычайное положение

Популяция винтовых мух в Коста-Рике достигла критического уровня. Личинки этих насекомых, попав в раны, активно поедают мышцы животных и людей.

сегодня, 15:45
Автор:
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Slava Kot
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Коста-Рика уже два месяца активно борется против опасных паразитов – мух Нового мира, которые называются винтовыми мухами (Cochliomyia hominivorax). Эти мясоедные насекомые, втрое больше обычных комнатных мух, бросают вызов государству, заставившему власть объявить чрезвычайное положение.

В Коста-Рике нашествие опасных мясоедных паразитов: введено чрезвычайное положение

Личинки винтовых мух. Фото из открытых источников

В Коста-Рике обнаружили повторное появление винтовых мух девять месяцев назад, а уже в феврале объявили в стране чрезвычайное положение, поскольку популяция мясоядных насекомых продолжает расти.

Распространенные на большей части Северной и Южной Америки мухи появляются и сеют хаос на континентах на протяжении веков. Известно, что муха уничтожает популяцию скота, а также заражает домашних животных и даже людей.

Привычные нам мухи откладывают личинки в мертвые ткани, однако самки винтовых мух откладывают 250-500 личинок в открытые раны теплокровных животных, в том числе и человека. Через неделю из этих яиц вылупляются личинки, которые зарываются глубоко в живую ткань и начинают питаться мышцами хозяева. Если личинки этой мухи остаются в организме достаточно долго, они могут повредить ткани, а в конце концов и убить хозяина, в частности, вызывая болезненные инфекции из-за повреждений.

Власти Коста-Рики ввели специальный протокол, направленный на прекращение вспышек инфекции. Он предусматривает проведение широких контрольных кампаний по всей стране и лабораторную проверку любого подозрения на инфекцию. Несмотря на все усилия Коста-Рики, чтобы остановить увеличение популяции этих паразитов, численность винтовых мух продолжает расти, а в марте зафиксировали заражение человека личинками винтовых мух.

Пока удачно уничтожить мух удалось только в США. В прошлом веке США провели масштабную кампанию по стерилизации насекомых с помощью радиации. Ученые выпускали миллионы стерилизованных самцов в дикие популяции, которые оплодотворяли самок, но не давали потомства. Однако винтовые мухи все еще являются проблемой в Коста-Рике, Мексике, Панаме, Ямайке и других странах Южной и Северной Америки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Антарктиде ученые обнаружили сотни мертвых пингвинов, погибших из-за опасной болезни.

Также "Комментарии" писали о красно-черных насекомых, которые массово появляются на территории Украины в начале весны. Опасны ли эти существа для человека.



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Обсуждения

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Тарас

сегодня, 15:16

"...самки гвинтових мух відкладають 250-500 личинок... Через тиждень з цих яєць вилуплюються личинки..." Ужас-то какой!


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