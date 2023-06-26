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В Австралии нашли безухого дракона: животное считалось вымершим 50 лет

После многих лет исследований учёные смогли выявить популяцию редкого вида.

сегодня, 09:09
Автор:
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Slava Kot
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В Австралии нашли безухого дракона: животное считалось вымершим 50 лет

Викторианский луговый безухий дракон. Фото: Nick Clemann

Викторианский луговой безухий дракон когда-то был распространен на территории Австралии, однако его численность резко сократилась из-за потери природной среды. Ученые предполагали, что вид вымер в дикой природе, однако впервые с 1969 года ученые зафиксировали живых безухих драконов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.


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25 июня австралийское правительство сообщило, что в штате Виктория вновь обнаружен безухий дракон, впервые более чем за 50 лет. Рептилии являются эндемиком штата Виктория и встречались ранее на лугах, однако из-за численности безухих драконов резко упала из-за деградации и фрагментации их среды обитания, кроме того, их активно охотились разные хищники, в частности дикие кошки.

Ящерицу выделяет отсутствие наружного ушного отверстия и барабанной перепонки. Взрослая особь произрастает до 15 см. Согласно местному закону животное внесено в список находящихся под угрозой исчезновения. Правительство штата по безопасности безухих драконов не сообщает о местонахождении популяции ящериц, однако исследования ученых продолжаются, чтобы лучше понять численность вида. Правительство штата Виктория выделило 188 тыс. долларов на поиск других популяций ящериц.

"Я хочу защитить наших драгоценных существ для наших детей и внуков. Это такая увлекательная новость, что викторианский луковый безухий дракон был вновь открыт", — говорит федеральный министр охраны окружающей среды Таня Плиберсек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об американском фридайвере, поймавшем рыбу с "человеческими зубами".

Также "Комментарии" писали, что Офис Генпрокурора назвал количество экоцидов в Украине, за которыми стоит Россия.



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Источник: https://www.theguardian.com/australia-news/2023/jun/25/australian-earless-dragon-last-seen-in-1969-rediscovered-in-secret-location
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