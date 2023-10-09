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Умрет миллиард человек: ученые сделали тревожный прогноз

Ученые прогнозируют масштабную катастрофу из-за изменения климата, в которой умрет миллиард людей.

сегодня, 18:03
Автор:
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Slava Kot
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В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Energies, ученые предупреждают о чрезвычайно тревожных последствиях изменения климата. По их подсчетам к 2100 году на планете умрет около миллиарда человек из-за климатических катастроф.

Умрет миллиард человек: ученые сделали тревожный прогноз

Ученые прогнозируют масштабную катастрофу из-за изменения климата: умрет миллиард человек

Аналитики подсчитали, что к 2100 году температура на планете будет на два градуса выше по сравнению с доиндустриальной эпохой или на один градус выше, чем сегодня. Таким образом, человечество сожжет за этот период триллион тонн ископаемого топлива.


Ученые Джошуа Пирс из Западного университета в Канаде и Ричард Парнкутт из Университета Граца в Австрии рассмотрели 180 научных статей о смертности людей от изменения климата. На основе полученных данных они установили "правило 1000 тонн", которое означает, что каждая тысяча тонн углерода, сжигающего человечество косвенно обрекает насмерть одного человека.

Основываясь на этом правиле, ученые прогнозируют, что увеличение средней глобальной температуры на 0,1 градуса приведет к смерти 100 млн человек, а увеличение на 1 градус к гибели одного миллиарда.

В настоящее время ООН сообщает, что изменения климата уносит жизнь около 13 млн человек каждый год. Однако подсчет сложен, ведь изменение климата имеет разные факторы влияния, например неурожаи, засухи, наводнения, экстремальные погодные условия, лесные пожары и повышение уровня моря.

Ученые указывают, что их модель еще требует более детального изучения и усовершенствования. Однако по словам ученых, она позволяет количественное определение выбросов превратить в облик человеческих жизней, что делает цифры более понятными для общественности и подчеркивает неприемлемость нашего бездействия по изменению климата.

"Поскольку прогнозы климатических моделей становятся все более четкими, вред, который мы наносим нашим детям и будущим поколениям, все чаще можно рассматривать как продукт наших действий", – считает Ричард Парнкутт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый путь России доставлять нефть грозит катастрофой.

Также "Комментарии" писали, что впервые за 100 лет огромное животное выбросило на берег.



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Источник: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/16/6074
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Обсуждения

Ермаков

сегодня, 18:02

Обычный человек будущего не знает. Все надеются на лучшее. Мир играется войной РФ против Украины, не принимает активных и решительных действий закончить войну, разоружить агрессивные страны (РФ, Северная Корея, Иран…) и заняться безопасностью нашего ближайшего будущего. В информационном поле Вселенной находится информация на десятилетия вперед. Учитывая, что коррективы в будущие процессы вносятся постоянно высшими силами, то не вся информация будущего точна. На сегодня в информационном поле Вселенной имеется следующий прогноз. Ближайший проблемный год будет 2034. Он будет заканчиваться землетрясениями, извержениями вулканов и всеми сопутствующими им явлениями. От природных катаклизмов погибнет более 20 миллионов человек. В Москве может погибнуть более 3 миллионов человек, и такой город перестанет существовать. Огромные катаклизмы пройдут в США в районе самого мощного вулкана. Убытки будут огромные и экономика некоторых стран резко упадет. Радиация в некоторых районах от взрывов атомных станций и ядерных боеголовок увеличится в 50-70 раз. Отсюда вытекает необходимость быстрейшей ликвидации всего ядерного оружия и создания безопасных атомных станций. Ко всему этому потепление климата усилится, резко возрастет проблема с количеством и качеством воды и пищи. Более 5 миллиардов человек будет страдать от голода в 2035 году, погибнет от голода 5 миллионов человек, погибнет от некачественной воды и недостатка воды 5 миллионов человек. Человечество не готово преодолеть будущие природные катаклизмы и власть не принимает активных действий преодоления будущих проблем, поэтому страдать будут все и бедные и богатые. А впереди еще возможные катаклизмы 2054, 2062 и 2100 годов.


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