Умрет миллиард человек: ученые сделали тревожный прогноз

В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Energies, ученые предупреждают о чрезвычайно тревожных последствиях изменения климата. По их подсчетам к 2100 году на планете умрет около миллиарда человек из-за климатических катастроф.

Ученые прогнозируют масштабную катастрофу из-за изменения климата: умрет миллиард человек

Аналитики подсчитали, что к 2100 году температура на планете будет на два градуса выше по сравнению с доиндустриальной эпохой или на один градус выше, чем сегодня. Таким образом, человечество сожжет за этот период триллион тонн ископаемого топлива.

Ученые Джошуа Пирс из Западного университета в Канаде и Ричард Парнкутт из Университета Граца в Австрии рассмотрели 180 научных статей о смертности людей от изменения климата. На основе полученных данных они установили "правило 1000 тонн", которое означает, что каждая тысяча тонн углерода, сжигающего человечество косвенно обрекает насмерть одного человека.

Основываясь на этом правиле, ученые прогнозируют, что увеличение средней глобальной температуры на 0,1 градуса приведет к смерти 100 млн человек, а увеличение на 1 градус к гибели одного миллиарда.

В настоящее время ООН сообщает, что изменения климата уносит жизнь около 13 млн человек каждый год. Однако подсчет сложен, ведь изменение климата имеет разные факторы влияния, например неурожаи, засухи, наводнения, экстремальные погодные условия, лесные пожары и повышение уровня моря.

Ученые указывают, что их модель еще требует более детального изучения и усовершенствования. Однако по словам ученых, она позволяет количественное определение выбросов превратить в облик человеческих жизней, что делает цифры более понятными для общественности и подчеркивает неприемлемость нашего бездействия по изменению климата.

"Поскольку прогнозы климатических моделей становятся все более четкими, вред, который мы наносим нашим детям и будущим поколениям, все чаще можно рассматривать как продукт наших действий", – считает Ричард Парнкутт.

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