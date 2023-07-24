Ученые зафиксировали странное поведение акул: на них повлиял кокаин в воде

Ученые обнаружили странное поведение акул из-за кокаина. Фото из открытых источников

Ученые обнаружили, что акулы вблизи Флориды ведут себя необычно – двигаются нескоординированно, крутятся кругами, подплывают к людям, хотя обычно избегают их. Выводы исследователей показывают, что акулы были под действием кокаина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

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Удивительное поведение акул описали британский морской биолог Том Хирд и инженер-эколог из Трейси Фанара. Ученые заметили, что к дайверам подошла плававшая у побережья США акула-молот, однако она обычно избегает людей. Они также наблюдали, как песчаная акула плавает кругами, словно фокусируясь на воображаемом объекте. Исследователи провели эксперименты, бросая манекены в воду, чтобы увидеть, что сделают акулы. Многие из них отреагировали агрессивно.

Ученые пришли к выводу, что акулы могли находиться под действием наркотиков. Ведь Флорида является важным пунктом для контрабанды разных психоактивных веществ из Южной Америки в США. Свертки с кокаином, завернутые в фольгу, часто попадают в воду, поскольку их теряют в море или выбрасывают за борт убегающие от правоохранительных органов торговцы.

"Все, что мы используем, все, что мы производим, все, что мы вводим в наши тела, попадает в наши сточные воды и природные водоемы, и эти водные организмы, от которых мы зависим, чтобы выжить, поддаются этому", — заявила Трейси Фанара.

По словам ученых, кокаин действует на акул так же, как кошачья мята на кошек и "разжигает их мозг". Исследователи объясняют, что пока они наблюдали за акулами и снимали их поведение, зафиксировали два момента, когда на берег выбрасывало пакет с наркотиками.

"Это как игра дженга, где мы на вершине. Мы находимся в разгаре шестого массового вымирания, и чем больше химикатов мы вводим, тем более радикальные изменения мы видим. В какой-то момент эта башня рухнет", — считает Фанара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский рыбак зафиксировал на камеру, как он ловит акулу, однако в какой-то момент ее проглотила другая рыба.

Также "Комментарии" писали об акуле, убившей россиянина в Египте. Туристы зафиксировали момент нападения.