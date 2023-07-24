Ученые зафиксировали странное поведение акул: на них повлиял кокаин в воде

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Slava Kot
Ученые обнаружили странное поведение акул из-за кокаина. Фото из открытых источников
Ученые обнаружили, что акулы вблизи Флориды ведут себя необычно – двигаются нескоординированно, крутятся кругами, подплывают к людям, хотя обычно избегают их. Выводы исследователей показывают, что акулы были под действием кокаина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
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Удивительное поведение акул описали британский морской биолог Том Хирд и инженер-эколог из Трейси Фанара. Ученые заметили, что к дайверам подошла плававшая у побережья США акула-молот, однако она обычно избегает людей. Они также наблюдали, как песчаная акула плавает кругами, словно фокусируясь на воображаемом объекте. Исследователи провели эксперименты, бросая манекены в воду, чтобы увидеть, что сделают акулы. Многие из них отреагировали агрессивно.
Ученые пришли к выводу, что акулы могли находиться под действием наркотиков. Ведь Флорида является важным пунктом для контрабанды разных психоактивных веществ из Южной Америки в США. Свертки с кокаином, завернутые в фольгу, часто попадают в воду, поскольку их теряют в море или выбрасывают за борт убегающие от правоохранительных органов торговцы.
По словам ученых, кокаин действует на акул так же, как кошачья мята на кошек и "разжигает их мозг". Исследователи объясняют, что пока они наблюдали за акулами и снимали их поведение, зафиксировали два момента, когда на берег выбрасывало пакет с наркотиками.
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