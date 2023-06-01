Ученые предупреждают об опасности гигантского антарктического цунами

Ученые провели масштабное исследование и выяснили, что подводные оползни льда в Антарктиде могут вызвать большие цунами, которые будут представлять особую опасность для человечества. Кроме того, исследователи выяснили, что подобные случаи уже происходили. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Live Science.

Оползни в Антарктиде могут вызвать гигантские волны. Фото из открытых источников

Ученые выяснили, что из-за глобального изменения климата и его влияния на Антарктиду могут возникать гигантские цунами. Их выводы были опубликованы в научном журнале Nature Communications.

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Исследователи пробурили отложения под морским дном Антарктиды и обнаружили значительные оползни осадочных пород. Оказалось, что оползни совпали с периодами глобального потепления, которые произошли 3 и 15 млн лет назад и привели к гигантским антарктическим цунами.

"Подводные оползни являются серьезной геоопасностью, которая создаст цунами, что может привести к огромным человеческим потерям", — говорит автор исследования Дженни Гейлз.

Точный механизм процессов, вызывающих антарктические цунами, неизвестен, однако ученые предложили гипотезу, которая лучше всего описывает эти процессы. По их мнению, слои отложений, свидетельствующих о цунами образовались, когда температура вокруг Антарктиды была на 3 градуса Цельсия выше современной. Из-за жары произошло значительное цветение фитопланктона и других организмов, которые впоследствии отмирали и делали морское дно скользким. Таким образом регион становился склонным к оползням больших масс, которые в свою очередь вызвали большие антарктические цунами.

Ученые пока не выяснят масштабы и размеры древних антарктических цунами, однако эта ситуация у них вызывает беспокойство. За последние 100 лет произошло два случая с подводными оползнями. Цунами Гранд-Бенкса в 1929 году вызвало волну высотой 13 м и убило 28 человек у побережья Канады. Другой подземный оползень в 1998 году вызвал цунами в Папуа-Новой Гвинее. Морская волна имела высоту 15 м и унесла жизни более двух тысяч человек.

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