Ученые нашли новый вид змей, который оказался самым тяжелым

До этого времени ученые считали, что существует только один вид зеленых анаконд. Однако генетические исследования показали, что на планете есть еще один вид этих крупных змей, которые могут достигать 250 кг и иметь длину около семи метров.

Северная зеленая анаконда. Фото из открытых источников

Исследователи около 20 лет изучали образцы анаконд из девяти стран Южной Америки и только сейчас смогли установить, что существует новый вид зеленых анаконд.

"Это было сюрпризом, но раньше этого никто не мог обнаружить", — сказал исследователь и профессор Университета Квинсленда Брайан Г. Фрай.

Ученые объясняют, что два вида имеют идентичный внешний вид, и их невозможно отличить. Однако генетическое отличие между ними составляет 5,5%. Ученые указывают, что генетическое отличие между человеком и шимпанзе всего 2%. Также генетические исследования показали, что два вида зеленых анаконд разделились почти 10 млн лет назад.

Первый вид известен под названием Eunectes murinus или южная зеленая анаконда встречается в Бразилии, Боливии и Перу. Второй вид, недавно открывшийся, получил название Eunectes akayima или северная зеленая анаконда. Ареал обитания змей этого вида расположен в Эквадоре, Колумбии, Венесуэле, Суринами, Французской Гвиане и Тринидаде.

Ученые отмечают, что эти гигантские змеи чрезвычайно важны для местной экосистемы и очень чувствительны к изменению климата. Это открытие ученых может иметь большое значение для сохранения природы в этом регионе.

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