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Ученые исследовали чернобыльских собак: опубликованы результаты

Ученые впервые провели обширное генетическое исследование собак, проживающих в зоне отчуждения вблизи ЧАЭС. Своим опытом ученым предстояло проверить влияние радиации на собак за несколько поколений.

сегодня, 18:00
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Автор:

Slava Kot

Спустя почти четыре десятилетия после аварии на Чернобыльской АЭС сотни собак живут вокруг заброшенного места в 30-километровой зоне отчуждения. Из-за своего уникального статуса популяция стала объектом нового международного исследования, ставящего целью выяснить как радиоактивная среда влияет на генетику животных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на доклад в научном журнале Science Advances.

Ученые исследовали чернобыльских собак: опубликованы результаты

Чернобыльские собаки имеют генетические отличия. Фото из открытых источников

Ученые в своих исследованиях проанализировали 302 генетические структуры собак. Согласно исследованиям, ученые смогли выделить три генетические популяции собак в зоне отчуждения, которые отличались между собой. Генетическая разница была заметна с собаками, живущими в 15 км от эпицентра.


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Ученые сообщают, что результаты не позволяют без сомнения утверждать, что именно излучение является причиной генетических отличий. Однако полученные образцы в результате эксперимента могут помочь лучше понять отдаленные последствия радиационного облучения.

Соавтор исследования, генетик Элейн Острандер считает, что исследователи имеют прекрасную возможность начать отвечать на вопрос о том, как выжить в такой враждебной среде на протяжении 15 поколений. Острандер утверждает, что образцы собак очень ценны, ведь животные часто живут в тех же местах и питаются так же как и люди.

"У нас никогда не было возможности проделать такую работу на животном, которое отражает нас так хорошо, как собаки", — сказала она.

По данным организации Chernobyl Dog Research Initiative, занимающейся ветеринарной помощью в зоне отчуждения, на территории проживает более 800 диких собак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия вызывает международный гнев: возможно, они вылавливают последнюю стаю.

Также "Комментарии" писали о том, куда укрыться от ядерного взрыва: самые безопасные места в доме.



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Источник: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ade2537
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