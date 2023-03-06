Ученые исследовали чернобыльских собак: опубликованы результаты

Спустя почти четыре десятилетия после аварии на Чернобыльской АЭС сотни собак живут вокруг заброшенного места в 30-километровой зоне отчуждения. Из-за своего уникального статуса популяция стала объектом нового международного исследования, ставящего целью выяснить как радиоактивная среда влияет на генетику животных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на доклад в научном журнале Science Advances.



Чернобыльские собаки имеют генетические отличия. Фото из открытых источников

Ученые в своих исследованиях проанализировали 302 генетические структуры собак. Согласно исследованиям, ученые смогли выделить три генетические популяции собак в зоне отчуждения, которые отличались между собой. Генетическая разница была заметна с собаками, живущими в 15 км от эпицентра.

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Ученые сообщают, что результаты не позволяют без сомнения утверждать, что именно излучение является причиной генетических отличий. Однако полученные образцы в результате эксперимента могут помочь лучше понять отдаленные последствия радиационного облучения.

Соавтор исследования, генетик Элейн Острандер считает, что исследователи имеют прекрасную возможность начать отвечать на вопрос о том, как выжить в такой враждебной среде на протяжении 15 поколений. Острандер утверждает, что образцы собак очень ценны, ведь животные часто живут в тех же местах и питаются так же как и люди.

"У нас никогда не было возможности проделать такую работу на животном, которое отражает нас так хорошо, как собаки", — сказала она.

По данным организации Chernobyl Dog Research Initiative, занимающейся ветеринарной помощью в зоне отчуждения, на территории проживает более 800 диких собак.

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