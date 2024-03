Ученые бьют тревогу: в Антарктиде тает ледник "Судного дня"

Ученые выяснили, что ледник Туэйтс в Антарктиде начал активно таять в 1940 годах, а спустя еще 30 лет активность таяния возросла еще больше. Если ледник "Судного дня" растает полностью, то поднимет уровень воды в мировом океане на 60 см.



В Антарктиде тает ледник Туэйтс, что может повлечь за собой глобальные катастрофы. Фото из открытых источников

Ученые опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, которое указало время, когда ледник Туэйтс в Антарктиде начал активно таять. По образцам кернов исследователи обнаружили, что ледник тает с 1940 года. С тех пор ледник не смог восстановиться, что может отражать усиление влияния глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

Опасность таяния ледника площадью треть Украины заключается в том, что уже сегодня таяние Туэйтс способствует повышению уровня океана на 4%, а его полное исчезновение приведет к поднятию воды в океане на 60 см.

Ученые также указывают, что ледник Туэйтс является своеобразной пробкой стабильности для Западно-Антарктического ледникового щита, который содержит достаточно воды, чтобы поднять уровень океана на 3 метра, что приведет к глобальным катастрофам. Именно поэтому ледник получил свое другое имя – ледник "Судного дня".

Ученые бьют тревогу объясняя, что начатые человеком большие изменения климата могут иметь катастрофические последствия и их трудно остановить.

"Если отступление ледяного покрова началось, оно может продолжаться десятилетиями, даже если начавшееся не станет хуже", — говорит британский морской геолог Джеймс Смит.

Другая ученая Джулия Велнер соглашается со Смитом и уверяет, что даже если причина быстрого таяния закончилась, это не значит, что и влияние на ледник "Судного дня" прекратится и он перестанет таять.

