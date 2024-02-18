Ученые бьют тревогу: белые медведи в серьезной опасности

Ученые делают тревожный прогноз, предупреждая, что белые медведи могут попасть в список животных, которые исчезнут с лица Земли. Причиной предстоящего вымирания животных может стать более длительный период лета в Арктике, вызванный изменениями климата.



Белые медведи могут вымереть из-за изменения климата. Фото из открытых источников

Ученые обнаружили, что в Арктике, где живут белые медведи, летний период увеличился на три недели, что создает опасности для животных, которые большую часть своей жизни проводят на морском льду. Именно на нем они охотятся на тюленей, отдыхают, размножаются и ухаживают за потомством.

Однако в летний период животные вынуждены адаптироваться и искать другую пищу. Ученые обнаружили, что у белых медведей две стратегии пережить критический период. Одни из них начинают питаться растениями, ягодами, труппами птиц и других животных, в то время как другие в большинстве своем отдыхали и сохраняли энергию.

Независимо от выбранной стратегии, белые медведи теряли килограмм веса ежедневно в летний период. Ученые говорят, что "белые медведи – это не медведи гризли в белых халатах", имея в виду, что эти арктические животные приспособлены к другой жизни. Белые медведи гораздо больше медведей гризли. Взрослые самцы могут достигать трех метров в длину и весить около 600 кг. Чтобы сохранить свою массу, эти арктические гиганты полагаются на жир тюленей, которых они ловят на льду. Без льда их основной источник пищи становится недоступным.

"Поскольку белые медведи вынуждены выходить на сушу раньше, это сокращает период, в течение которого они обычно получают большую часть энергии, необходимой для выживания", — пишут авторы научного исследования, опубликованного в журнале Nature Communications.

Исследование было сосредоточено на южном ареале белых медведей в западной части Гудзонового залива. Именно здесь глобальное потепление, вероятно, окажет влияние на медведей быстрее, чем в других регионах. По оценкам ученых, популяция белого медведя в этой местности уже сократилась на 30% с 1987 из-за изменения климата.

Таким образом, белые медведи, численность которых во всем мире составляет около 25-30 тыс. особей, могут вымереть из-за изменения климата, которое повлияет на их образ жизни, в частности создаст голод, особенно у молодых медведей и самок с детенышами.

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