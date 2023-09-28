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Огромное животное выбросило на берег: это произошло впервые за 100 лет

Гигантское существо весом около 20 тонн выбросило на один из пляжей Уругвая.

сегодня, 15:05
Автор:
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Slava Kot
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На одном из берегов Уругвая на территории заповедника Керайвата обнаружили тело существа весом 20 тонн. По словам представителя заповедника Хулио Медины, такое происходит впервые за 100 лет.

Огромное животное выбросило на берег: это произошло впервые за 100 лет

На берегу Уругвая обнаружили тело синего кита. Фото из открытых источников

Директор департамента водных ресурсов Уругвая Хайме Коронель рассказал, что животное из ряда китообразных было найдено мертвым на пляже вблизи города Артиллерос. Впоследствии биологи определили, что мертвое существо – это синий кит длиной более 15 метров. По их выводам животное погибло не менее 10 дней до обнаружения его тела.


Представитель природного заповедника Керайвота Хулио Медина рассказал, что в последний раз тело большого синего кита на этих пляжах находили более 100 лет назад. Пока причина смерти кита остается неизвестной. Ожидается, что в ближайшее время специалисты проведут вскрытие животного, чтобы установить возможную причину гибели. Местные СМИ и представители правительства Уругвая назвали находку необычной и удивительной.

Напомним, что синий кит – это самое большое животное в истории нашей планеты. Его длина может достигать более 32 м, а вес около 160 тонн, что соответствует весу 40 слонам. Например, сердце синего кита может весить 600 кг. Животные являются долгожителями, и сейчас научно подтвержденный возраст кита достигает 110 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что синий кит может потерять первое место в рейтинге самых тяжелых животных в истории. Ученые обнаружили существо, которое может быть самым тяжелым среди животных за всю историю Земли.

Также "Комментарии" писали об экологической катастрофе в Австралии, где природозащитники должны были делать эвтаназию дельфинам.



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Источник: https://www.facebook.com/juanlacazenoticiasok/posts/pfbid025C7NMhJYAKxmYTGiPK2NxV5gF4CfheyBJQ3QTSyLZ1fn2VhY4MsXQQckhR4DckL6l
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