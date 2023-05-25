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Норвегия призывает граждан держаться подальше от российского "кита-шпиона"

Российский "кит-шпион" по имени Гвалдимир приближается к густонаселенному региону Норвегии.

сегодня, 19:40
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Автор:

Slava Kot

Норвегия призывает граждан держаться подальше от российского "кита-шпиона"

Российский "кит-шпион" Хвалдимир. Фото из открытых источников

Норвежское управление рыбного хозяйства попросило людей избегать контакта с белухой, по имени Хвалдимир, проживающей на территории Осло-фьорда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Fox Weather.


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В 2019 году и у берегов Норвегии обнаружили белуху, которая была одета в специальное снаряжение для закрепления камеры. На клипе была надпись на английском языке, что это оборудование принадлежит русскому морскому флоту. Нашедший животное норвежский морской биолог Йорген Ри Виг утверждает, что россияне обучают белух для военных операций, например в поиске утраченного оборудования.

Норвежцы сняли снаряжение с кита, а животное назвали Hvaldimir, где использовали сочетание двух слов норвежского "hval" – кит и имени российского диктатора Владимира Путина. Норвежское управление рыболовства сообщило, что с тех пор Хвалдимир держался отдаленных вод людей регионов, однако теперь добрался до Осло-фьорда. Местность, которая расположена в густонаселенном регионе, вызывало беспокойство по поводу безопасности животного.

По словам директора рыбного хозяйства Фрэнка Бакке-Йенсена, в Осло-фьорде риск получения травмы для Хвалдимира возрастает, поскольку на небольшой территории собрано много лодок. Дирекция призвала людей держаться на достаточном расстоянии от Хвалдимира, чтобы обеспечить безопасность и благополучие белухи.

Норвежцы также спросили, следует ли животное поместить в неволю, чтобы оно могло быть в безопасности, однако Фрэнк Бакке-Йенсен не соглашается с такой идеей.

"Мы всегда сообщали, что кит, о котором идет речь, является животным, живущим на свободе, и не видим причин сажать его за решетку", — говорит директор рыбного хозяйства Фрэнк Бакке-Йенсен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что умер самый старый лев в мире: к его смерти причастен человек.

Также "Комментарии" писали о том, что Франция пытается создать "Ядерный альянс".



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Источник: https://www.foxweather.com/earth-space/hvaldimir-norway-spy-whale
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