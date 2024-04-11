На территории Чернобыля обнаружили загадочные следы: эксперты нашли объяснение

Сотрудники Чернобыльского заповедника обнаружили следы животного, которое никогда раньше не видели в этой местности. Впоследствии эксперты выяснили, что они принадлежат шакалу обычному или золотому.



Чернобыльская атомная электростанция. Фото из открытых источников

В Facebook Чернобыльского Радиационно-экологического заповедника опубликовали сообщение с фотографиями следов шакала, найденных вблизи заброшенного села Лубянка. Как объясняют специалисты, это новый вид животных на территории Полесья.

Следы шакалов имеют характерные метки, в частности сросшиеся подушечки средних пальцев передних лап. Шакалы – это хищники из рода волков. Животные на них похожи, однако шакалы имеют меньший размер, а также более короткие конечности и более заостренную морду. Самым распространенным видом является обычный шакал, представителей которого можно встретить в северных районах Африки, Азии и юго-восточной Европы.

Шакалы преимущественно питаются падалью, но могут также употреблять растения и живых животных. Часто занимает антропогенные районы, благодаря чему расширил свой ареал, и в 2024 даже был замечен в Чернобыльской зоне отчуждения. Пока сотрудники заповедника смогли лишь сфотографировать следы животного, однако некоторые специалисты видели шакалов своими глазами.

Специалисты не могут сказать, станет ли шакал постоянным жителем территории Чернобыля, или же это временное явление. Кроме того, неизвестно, какое влияние шакал будет иметь на других животных, также активно заселявших Чернобыльскую зону последние почти 40 лет.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции 1986 стала крупнейшей техногенной катастрофой и превратила загрязненные территории в зону отчуждения. Уровень радиации остается высоким во многих местах спустя почти 40 лет, но отсутствие людей стало благоприятным местом расцвета для дикой природы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили в Чернобыле существ, на которых не влияет местная радиация.

Также "Комментарии" писали об открытии ученых в чернобыльской зоне, которое может помочь в борьбе с раком.