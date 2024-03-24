На пляже Техаса нашли таинственные существа: они похожи на глазные яблоки

На расположенном в штате Техас острове Мустанг произошло необычное явление. На его пляжах стали появляться таинственные и опасные существа, привлекающие внимание своим необычным видом – они похожи на глазные яблоки. Ученые отмечают, что их ужасающей красотой можно любоваться и фотографировать, однако не следует трогать этих ядовитых существ.



На пляж в США выбросило опасных существ из рода Rhizophysa. Фото из открытых источников

Остров Мустанг привлек внимание и дискуссии, когда на его пляже выбросило странных существ. Местные жители, которые начали выкладывать фотографии в соцсети, считали, что это чья-то икра. Другие указывали, что это глазные яблоки морских животных или человека. Были такие, кто объяснял присутствие таинственных существ посланием от Макаронного Монстра – божества из пастафарианской религии.

На эти дискуссии отреагировал Научно-исследовательский институт Харта, занимающийся изучением и исследованием фауны в Мексиканском заливе.

"На прошлой неделе начали появляться спагетти-монстры. Мы получили несколько сообщений о существах, похожих на глазные яблоки, найденные вдоль ватерлинии на острове Мустанг", — пишут исследователи.

Ученые объясняют, что, несмотря на сходство этих существ с медузами, они ими не являются и принадлежат к роду Rhizophysa и больше похожи на португальский кораблик, который является колониальным животным. Кроме того, исследователи из техасского института предупреждают, что животные ядовиты.

"Заполненный газом поплавок сверху, на первый взгляд, выглядит как глаз, с длинными щупальцами внизу. Они жалят так же как их двоюродные братья — португальский кораблик. Если вы увидите, как они плавают на пляже, просто полюбуйтесь их жуткой красотой, фотографируйте, но не трогайте, если не хотите почувствовать боль глаза с моря", – добавляют ученые.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые разбудили существ из вечной мерзлоты, пробывшие там 46 тысяч лет.



Также "Комментарии" писали, что в Монголии погибли миллионы животных из-за стихийного явления известного как дзуд.