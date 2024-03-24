На пляже Техаса нашли таинственные существа: они похожи на глазные яблоки

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Slava Kot
На расположенном в штате Техас острове Мустанг произошло необычное явление. На его пляжах стали появляться таинственные и опасные существа, привлекающие внимание своим необычным видом – они похожи на глазные яблоки. Ученые отмечают, что их ужасающей красотой можно любоваться и фотографировать, однако не следует трогать этих ядовитых существ.
На пляж в США выбросило опасных существ из рода Rhizophysa. Фото из открытых источников
Остров Мустанг привлек внимание и дискуссии, когда на его пляже выбросило странных существ. Местные жители, которые начали выкладывать фотографии в соцсети, считали, что это чья-то икра. Другие указывали, что это глазные яблоки морских животных или человека. Были такие, кто объяснял присутствие таинственных существ посланием от Макаронного Монстра – божества из пастафарианской религии.
На эти дискуссии отреагировал Научно-исследовательский институт Харта, занимающийся изучением и исследованием фауны в Мексиканском заливе.
Ученые объясняют, что, несмотря на сходство этих существ с медузами, они ими не являются и принадлежат к роду Rhizophysa и больше похожи на португальский кораблик, который является колониальным животным. Кроме того, исследователи из техасского института предупреждают, что животные ядовиты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые разбудили существ из вечной мерзлоты, пробывшие там 46 тысяч лет.
Также "Комментарии" писали, что в Монголии погибли миллионы животных из-за стихийного явления известного как дзуд.
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