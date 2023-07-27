Катастрофа в Австралии: более 40 дельфинам совершили эвтаназию, еще 50 погибли естественно

25 июля на австралийском пляже Чейнс обнаружили около 100 дельфинов, застрявших на мели. Волонтеры пытались спасти животных, однако более 50 погибло естественным образом, а еще 46 дельфинам совершили эвтаназию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Службы парков и природы Западной Австралии.

Стадо дельфинов гринда в Австралии. Фото из открытых источников

Сотрудники службы охраны парков и дикой природы обнаружили стадо черных дельфинов, известных под названием гринда. Эти дельфины имеют темную окраску. Их масса тела около 800 кг, однако отдельные особи достигают веса в три тонны. Длина гринд варьируется от 3 до 8 метров.

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Эти дельфины плыли в сторону побережья австралийского пляжа и гибли на мелководье. Сотрудники Службы парков и дикой природы сообщили, что в момент обнаружения 51 гринда погибла. Остальные 46 китообразных пытались спасти волонтеры.

Волонтеры носили ведра с водой, чтобы облить еще живых дельфинов. В то же время, трактор был использован для транспортировки мертвых животных на песок, где ученые начали брать образцы жира и зубов, чтобы попытаться понять, почему млекопитающие оказались на мели. Сначала усилия волонтеров и сотрудников австралийских служб принесли желаемый результат – им удалось затолкнуть животных в океан и безопасно направить их на более глубокие воды. Однако впоследствии гринды начали снова плыть в сторону пляжа.

"Ветеринары завершили оценку животных, вновь оказавшихся на пляже Чейнс. К сожалению, пришлось принять решение об эвтаназии дельфинов, чтобы не продолжать их страдания. Это было тяжелым решением", – говорится в сообщении Службы парков и дикой природы.

Ученые полагают, что причиной трагедии мог стать стресс или болезнь стада гринд. Ученые исключили, что животные убегали от хищников, поэтому погибли на мелководье.

"Тот факт, что они были собраны и застряли таким образом, вызывает удивление. Со стадом происходит нечто, чего мы не понимаем", — сказала доктор Ванесса Пиротта из Университета Маккуори.

В общей сложности погибли 97 дельфинов гринда. Самая большая подобная трагедии в истории состоялась в 1996 году в Дансборо, где погибло 320 черных дельфинов.

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