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Катастрофа в Австралии: более 40 дельфинам совершили эвтаназию, еще 50 погибли естественно

Дельфины гринда выбросились на побережье Австрии, после помощи волонтеров и охранников было принято решение об эвтаназии животных.

сегодня, 18:05
Автор:
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Slava Kot
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25 июля на австралийском пляже Чейнс обнаружили около 100 дельфинов, застрявших на мели. Волонтеры пытались спасти животных, однако более 50 погибло естественным образом, а еще 46 дельфинам совершили эвтаназию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Службы парков и природы Западной Австралии.

Катастрофа в Австралии: более 40 дельфинам совершили эвтаназию, еще 50 погибли естественно

Стадо дельфинов гринда в Австралии. Фото из открытых источников

Сотрудники службы охраны парков и дикой природы обнаружили стадо черных дельфинов, известных под названием гринда. Эти дельфины имеют темную окраску. Их масса тела около 800 кг, однако отдельные особи достигают веса в три тонны. Длина гринд варьируется от 3 до 8 метров.


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Эти дельфины плыли в сторону побережья австралийского пляжа и гибли на мелководье. Сотрудники Службы парков и дикой природы сообщили, что в момент обнаружения 51 гринда погибла. Остальные 46 китообразных пытались спасти волонтеры.

Волонтеры носили ведра с водой, чтобы облить еще живых дельфинов. В то же время, трактор был использован для транспортировки мертвых животных на песок, где ученые начали брать образцы жира и зубов, чтобы попытаться понять, почему млекопитающие оказались на мели. Сначала усилия волонтеров и сотрудников австралийских служб принесли желаемый результат – им удалось затолкнуть животных в океан и безопасно направить их на более глубокие воды. Однако впоследствии гринды начали снова плыть в сторону пляжа.

"Ветеринары завершили оценку животных, вновь оказавшихся на пляже Чейнс. К сожалению, пришлось принять решение об эвтаназии дельфинов, чтобы не продолжать их страдания. Это было тяжелым решением", – говорится в сообщении Службы парков и дикой природы.

Катастрофа в Австралии: более 40 дельфинам совершили эвтаназию, еще 50 погибли естественно - фото 2
Катастрофа в Австралии: более 40 дельфинам совершили эвтаназию, еще 50 погибли естественно - фото 3
Катастрофа в Австралии: более 40 дельфинам совершили эвтаназию, еще 50 погибли естественно - фото 4
Катастрофа в Австралии: более 40 дельфинам совершили эвтаназию, еще 50 погибли естественно - фото 5
Катастрофа в Австралии: более 40 дельфинам совершили эвтаназию, еще 50 погибли естественно - фото 6

Ученые полагают, что причиной трагедии мог стать стресс или болезнь стада гринд. Ученые исключили, что животные убегали от хищников, поэтому погибли на мелководье.

"Тот факт, что они были собраны и застряли таким образом, вызывает удивление. Со стадом происходит нечто, чего мы не понимаем", — сказала доктор Ванесса Пиротта из Университета Маккуори.

В общей сложности погибли 97 дельфинов гринда. Самая большая подобная трагедии в истории состоялась в 1996 году в Дансборо, где погибло 320 черных дельфинов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые зафиксировали странное поведение акул: на них повлиял кокаин в воде.

Также "Комментарии" писали об ученых NASA, предупреждающих человечество о беспрецедентных изменениях по всему миру.



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Источник: https://www.facebook.com/WAParksWildlife
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