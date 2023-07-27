Катастрофа в Австралии: более 40 дельфинам совершили эвтаназию, еще 50 погибли естественно

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Slava Kot
25 июля на австралийском пляже Чейнс обнаружили около 100 дельфинов, застрявших на мели. Волонтеры пытались спасти животных, однако более 50 погибло естественным образом, а еще 46 дельфинам совершили эвтаназию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Службы парков и природы Западной Австралии.
Стадо дельфинов гринда в Австралии. Фото из открытых источников
Сотрудники службы охраны парков и дикой природы обнаружили стадо черных дельфинов, известных под названием гринда. Эти дельфины имеют темную окраску. Их масса тела около 800 кг, однако отдельные особи достигают веса в три тонны. Длина гринд варьируется от 3 до 8 метров.
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Эти дельфины плыли в сторону побережья австралийского пляжа и гибли на мелководье. Сотрудники Службы парков и дикой природы сообщили, что в момент обнаружения 51 гринда погибла. Остальные 46 китообразных пытались спасти волонтеры.
Волонтеры носили ведра с водой, чтобы облить еще живых дельфинов. В то же время, трактор был использован для транспортировки мертвых животных на песок, где ученые начали брать образцы жира и зубов, чтобы попытаться понять, почему млекопитающие оказались на мели. Сначала усилия волонтеров и сотрудников австралийских служб принесли желаемый результат – им удалось затолкнуть животных в океан и безопасно направить их на более глубокие воды. Однако впоследствии гринды начали снова плыть в сторону пляжа.
Ученые полагают, что причиной трагедии мог стать стресс или болезнь стада гринд. Ученые исключили, что животные убегали от хищников, поэтому погибли на мелководье.
В общей сложности погибли 97 дельфинов гринда. Самая большая подобная трагедии в истории состоялась в 1996 году в Дансборо, где погибло 320 черных дельфинов.
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