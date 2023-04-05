Из-за частичного разрушения дамбы в Краматорске подтоплено почти три сотни домов

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
В Донецкой области, близ Краматорска из-за частичного разрушения конструкции шлюза 260 частных домов на 30 улицах, в поселках Ивановка и Городещине – подтоплено. Об этом сообщают в Минздраве Украины, пишут "Комментарии".
Сотни домов пострадали на Донбассе из-за разрушения дамбы
На месте до сих пор работает развернутый штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, спасатели, коммунальные и другие оперативные службы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Чтобы не допустить бед, в пострадавших в результате повреждения конструкции дамбы поселках введут усиленный лабораторный контроль качества воды.
Готовы к развитию событий группы быстрого реагирования Донецкого областного центра контроля и профилактики болезней.
По предварительной информации МВД Украины:
Также, местные спасатели приняли все возможные меры для дальнейшей минимизации последствий разлива воды в реке.
Как писали "Комментарии" в Крыму из — за аварии на трубопроводах два города без воды В аннексированном Крыму Евпатория и Красноперекопск остались без воды .
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Краматорске и Славянске в скором времени, к сожалению, ожидает продолжение, а возможно, и усиление вражеских обстрелов. Такой нелестный прогноз сделал военный эксперт Олег Жданов, сообщают "Комментарии". По мнению бывшего сотрудника Генерального штаба ВСУ, только с украинским контрнаступлением и отдвижением линии фронта от этих городов их обстрелы уменьшатся.
Обсуждения
Новости