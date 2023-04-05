Из-за частичного разрушения дамбы в Краматорске подтоплено почти три сотни домов

В Донецкой области, близ Краматорска из-за частичного разрушения конструкции шлюза 260 частных домов на 30 улицах, в поселках Ивановка и Городещине – подтоплено. Об этом сообщают в Минздраве Украины, пишут "Комментарии".



Сотни домов пострадали на Донбассе из-за разрушения дамбы

На месте до сих пор работает развернутый штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, спасатели, коммунальные и другие оперативные службы.

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Чтобы не допустить бед, в пострадавших в результате повреждения конструкции дамбы поселках введут усиленный лабораторный контроль качества воды.

Готовы к развитию событий группы быстрого реагирования Донецкого областного центра контроля и профилактики болезней.

По предварительной информации МВД Украины:

" Из 260 подтопленных домовладений: 51 – частные жилые дома, 209 – придомовые участки. Спасатели спасли 3 человека, еще 12 человек эвакуированы", — отметили в Министерстве Внутренних дел Украины.

Также, местные спасатели приняли все возможные меры для дальнейшей минимизации последствий разлива воды в реке.

Как писали "Комментарии" в Крыму из — за аварии на трубопроводах два города без воды В аннексированном Крыму Евпатория и Красноперекопск остались без воды .

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Краматорске и Славянске в скором времени, к сожалению, ожидает продолжение, а возможно, и усиление вражеских обстрелов. Такой нелестный прогноз сделал военный эксперт Олег Жданов, сообщают "Комментарии". По мнению бывшего сотрудника Генерального штаба ВСУ, только с украинским контрнаступлением и отдвижением линии фронта от этих городов их обстрелы уменьшатся.





