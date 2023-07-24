Грецию атаковала сильная жара: новые температурные рекорды

Греция борется с лесными пожарами, уничтожающими все на своем пути. Стихия распространяется преимущественно из-за засухи и высоких температурных аномалий. Прогнозы неутешительны и свидетельствуют, что грекам не стоит рассчитывать на похолодание и дождь, а стоит готовиться к еще большей жаре.

Женщина на улице в Греции. Фото из открытых источников

Аномальная жара, даже для южноевропейских условий, бурлит в Греции уже несколько недель. Температура регулярно превышает 35 градусов по Цельсию, а в некоторых местах достигает отметки в 45 градусов.

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23 июля стало самым жарким днем ​​года в Греции. В Афинах температура поднялась до 42 градусов, а в Аргосе на Пелопоннесе термометры показывали 46 градусов.

Костас Лагувардос из Национальной обсерватории сказал CNN, что Греция может пережить на две недели больше жарких дней в этом году по сравнению с прошлым годом. Но ситуация настолько динамична, что жара может продолжаться дольше.



По прогнозам, похолодание в Греции придет только в конце июля и начале августа. Засуха влечет за собой значительные пожары в стране. В Греции были эвакуированы около 20 тыс. человек во время пожаров на туристических островах. Однако пожары будут продолжаться и дальше, ведь сухая погода будет осложнять борьбу с огнем. По сезонным прогнозам, обильные дожди в Греции выпадут только в конце лета и осенью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые NASA предупреждают человечество о беспрецедентных изменениях по всему миру. По их словам, аномально жаркий 2023 год может оказаться самым холодным по сравнению с будущими.

Также "Комментарии" писали о ВОЗ, где заявили, что из-за изменений климата миру грозит новая пандемия.