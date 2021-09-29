Звезда шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил высокую должность в СБУ

Звезда популярного шоу на украинском ТВ "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк получил должность замглавы ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины. Об этом пишет УНИАН, со ссылкой на слова спикера Inform Napalm Михаила Макарука.

Андрей Лысюк - скриншот

По словам Макарука, Лысюк был в составе охраны экс-нардепа Сергея Тигипко, а также избирался в парламент в составе фракции "Слуга народы". В 2019 году он принял решение отказаться от мандата в пользу военной службы. Это, по мнению Лысюка, принесет больше пользы государству.

По информации движения "Честно" Лысюк окончил юрфак Академии Службы безопасности и является подполковником СБУ.

В популярном шоу "Следствие ведут экстрасенсы" он выступил в роли научного консультанта, эксперта-криминалиста.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что СБУ пресекла незаконный вывоз древесины за границу — каждый месяц из Украины по сфальсифицированным документам вывозили до 1000 кубометров леса в европейские страны. Чтобы получить поддельные документы, злоумышленники привлеки представителей лесных хозяйств в разных регионов страны, в частности Киевской, Сумкой, Хмельницкой, а также Винницкой областей. Каждый месяц правонарушителям удавалось получать миллионные откаты.

Также известно, что целый арсенал с оружием обнаружили сотрудники СБУ во время антитеррористических учений на границе с Беларусью, который в последствии был отправлен на экспертизу. В изъятии оружия способствовали сотрудники Нацилнальной полиции.

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