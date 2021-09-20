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СБУ пресекла незаконный вывоз древесины за границу

По поддельным документам злоумышленники вывозили до 1000 кубометров древесины в месяц

сегодня, 15:53
Автор:

Антон Рудак

Ежемесячно из Украины по поддельным документам вывозилось до 1000 кубометров леса. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ пресекла незаконный вывоз древесины за границу

Задержание во время передачи взятки, фото СБУ

Злоумышленники перевозили в месяц до 30 грузовиков. Украинскую древесину в страны ЕС завозили по сфальсифицированным документам. Чтобы их подделать привлекли представителей лесных хозяйств из Сумской, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областей.

Ежемесячно злоумышленники получали откаты в размере почти 4 млн гривен. Правоохранители задержали их с поличным, когда те передавали очередной транш взятки должностным лицами лесохозяйственного предприятия Сумской области. 

"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 201-1, ст. 368 и ст. 369 УК Украины, проводятся следственные действия. Дополнительно устанавливается причастность должностных лиц других предприятий и учреждений лесной отрасли", — говорится в сообщении.

Задержание силовики проводили совместно с работниками Львовской областной прокуратуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что целый арсенал с оружием обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины во время антитеррористических учений на границе с Беларусью. Неподалеку от поселка Бутово в Ровенской области спецназовцы нашли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РДГ-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества, два магазина к АК-74 и 170 патронов. Все это обнаружили в ходе отработки пограничной полосы госграницы Украины. Все изъятые средства спецназовцы направили на экспертизу. В изъятии оружия работникам СБУ помогли представители Нацполиции.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-dilkiv-yaki-shchomisiatsia-vyvozyly-z-ukrainy-do-30-fur-derevyny-za-falsyfikovanymy-dokumentamy
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Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 16:21

30 грузовиков в месяц. Ну это просто мелочь, один мелкий браконьер. А у меня друзья живут во Львове, напротив их дома поезда ходят. Улица Замарстынивська, если кто знает. Так по этой ЖД регулярно проходит около 10 составов в день, груженых кругляком, в сторону границы.

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