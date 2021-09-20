СБУ пресекла незаконный вывоз древесины за границу

Ежемесячно из Украины по поддельным документам вывозилось до 1000 кубометров леса. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Задержание во время передачи взятки, фото СБУ

Злоумышленники перевозили в месяц до 30 грузовиков. Украинскую древесину в страны ЕС завозили по сфальсифицированным документам. Чтобы их подделать привлекли представителей лесных хозяйств из Сумской, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областей.

Ежемесячно злоумышленники получали откаты в размере почти 4 млн гривен. Правоохранители задержали их с поличным, когда те передавали очередной транш взятки должностным лицами лесохозяйственного предприятия Сумской области.

"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 201-1, ст. 368 и ст. 369 УК Украины, проводятся следственные действия. Дополнительно устанавливается причастность должностных лиц других предприятий и учреждений лесной отрасли", — говорится в сообщении.

Задержание силовики проводили совместно с работниками Львовской областной прокуратуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что целый арсенал с оружием обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины во время антитеррористических учений на границе с Беларусью. Неподалеку от поселка Бутово в Ровенской области спецназовцы нашли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РДГ-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества, два магазина к АК-74 и 170 патронов. Все это обнаружили в ходе отработки пограничной полосы госграницы Украины. Все изъятые средства спецназовцы направили на экспертизу. В изъятии оружия работникам СБУ помогли представители Нацполиции.

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