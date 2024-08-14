Знаковый визит: какую страну Моди собрался посетить перед визитом в Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Economic Times".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото из открытых источников

Отмечается, что это будет первый визит премьер-министра Индии в Польшу за последние 40 лет.

В материале говорится, что глава индийского правительства совершит однодневный визит в Варшаву 21 августа. В Польше он встретится с лидером страны Анджеем Дудой и польским коллегой Дональдом Туском.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди предположительно посетит в августе Украину. Пикантность ситуации добавляет то, что в начале июля Моди был с двухдневным визитом в РФ. Именно в то время как русские войска ударили по Охматдету. Тогда Владимир Зеленский довольно эмоционально отреагировал на рукопожатие Моди с Путиным. Почему сейчас Моди собирается в Украину? Может ли это быть связано с тем, что мы будем постепенно входить в переговорный процесс и Индия хочет тоже занять в нем какое-то место, особенно учитывая активизацию Китая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в начале этого месяца одной из ключевых тем, которую подымал премьер было освобождение всех ранее завербованных граждан Индии из российской армии. Тогда российский диктатор Владимир Путин пообещал выполнить просьбу Моди. Сегодня же стало известно, что завербованный в армию российских захватчиков 22-летний гражданин Индии Рави Мун погиб на войне против Украины. Об этом сообщило "ВВС", со ссылкой на родственников погибшего.

СМИ отмечает, что это уже пятая подтвержденная смерть гражданина Индии за последнее время.



