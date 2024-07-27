После Москвы в Киев: почему Моди собрался в Украину, может ли это приблизить мир

Стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди предположительно посетит в августе Украину. Пикантность ситуации добавляет то, что в начале июля Моди был с двухдневным визитом в РФ. Именно в то время как русские войска ударили по Охматдету. Тогда Владимир Зеленский довольно эмоционально отреагировал на рукопожатие Моди с Путиным. Почему сейчас Моди собирается в Украину? Может ли это быть связано с тем, что мы будем постепенно входить в переговорный процесс и Индия хочет тоже занять в нем какое-то место, особенно учитывая активизацию Китая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

Визит Моди в Украину давно назрел и перезрел

Экс-дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1, CEO консалтинговой компании "Crowe Michailenko" Вадим Трюхан сразу акцентировал, что мало кто обратил внимание, но по результатам визита Моди в Россию среди прочего было объявлено, что из российской армии будут освобождены все граждане Индии.

Вадим Трюхан подчеркивает, что для премьера Моди эта тема была архиважной, потому что внутри страны звучала серьезная критика, что мол правительство не может добиться того, чтобы его граждане которых обманом и часто без их согласия россияне отправляли фактически умирать в Украину на фронт, остаются заручниками.

"Поэтому доверять визиту Моди в Россию и его объятиям с Путиным не следует. Это восточная дипломатия. Когда есть цель, индусы идут к ней любыми способами. Это касается того, почему Моди ездил в Москву. Но, конечно, в повестке дня были и большие экономические интересы, потому что Индия получает из России фактически по демпинговым ценам огромные ресурсы: нефть, газ, руду и так далее. Что касается Украины, то Индия – это страна, которую Соединенные Штаты пытаются привязать к себе. Для индусов также очень важно поддерживать хорошие отношения с США, потому что это помогает им в противостоянии с Китаем в регионе. Ведь отношения между Китаем и Индией не отличались особой теплотой в последние десятилетия. Более того, там даже есть спорные территории. Речь о Гималаях. Иногда возникают даже вооруженные стычки. Следовательно, Индия балансирует. С одной стороны, она пытается с максимальной выгодой для себя использовать ситуацию с санкционными режимами в отношении России. Фактически индусы работают на рост своей экономики, а с другой стороны, они же не собираются разрывать отношения с демократическим миром – из США, ЕС, то есть с государствами, которые для их рынков являются инвесторами. Плюс Украина, в которой огромные инвестиции вложены в ее экономику, в частности, не нужно забывать предприятие "MITTAL STEEL", расположенное в Кривом Роге. И это лишь один пример, а таких примеров немного меньшего размера достаточно много", – отметил Вадим Трюхан.

По его мнению, визит Моди в Украину давно назрел и перезрел. Он обратил внимание, что даже критика Зеленского в адрес Моди за обнимашки с Путиным не изменила планы премьера Индии посетить Украину.

"К тому же визит Моди уже символичен, потому что дата 23 августа, которая выбрана для визита, является Днем государственного флага Украины. К тому же это в канун Дня Независимости. Мы не знаем точно действительно ли визит состоится 23 августа или может придется вообще на 24-е. Но как бы то ни было, этот период выбран достаточно удачно. Скорее всего, было принято во внимание пожелание украинской стороны", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Относительно последствий визита экс-дипломат считает, что прорывов не будет. Однако Индия для нас – это серьезный партнер и важная страна в разрезе так называемого Глобального юга.

"После визита Кулебы в Китай крайне важно, чтобы Индия заняла более активную позицию в предстоящих переговорах по условиям, на которых будет установлен мир. Мне кажется, что ключевым пунктом переговоров будет как раз участие Индии во втором саммите мира. Если Индия примет участие на самом высоком уровне в этом мероприятии и займет там проактивную позицию – это будет серьезный позитив. Более того, после визита Кулебы в Китай можно уже предположить, что Моди на пресс-конференции с Зеленским по результатам переговоров будет говорить о необходимости соблюдения международного права, будет говорить о необходимости обеспечения территориальной целостности Украины и это будет серьезное подстегивание Путина. Так что ждем визита и надеемся, что он будет результативным", – резюмировал эксперт.

Обе стороны ищут перемирие

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отметил, что нужно понимать, что та война, которая сейчас продолжается между Россией и Украиной, не классическая в своем понимании. Ведь обе стороны так и не объявили друг другу войну. Соответственно, все остальные политики, руководители стран свободны в передвижении между нами. Свободны в своих коммуникациях, свободны в своей поддержке.

"Ничто не мешает Китаю торговать с Россией и торговать с Украиной. Ничего не мешает Индии проводить ту же политику, ведь каждая адекватная страна защищает, в первую очередь, свои интересы", – отметил эксперт.

Он добавил, что реакции могут быть эмоциональны, но есть Министерство иностранных дел, которое лишено эмоций и должно думать о том, что делать дальше.

"Индия – это все-таки огромный ресурсный центр. Это развивающаяся страна, страна с мощным, в том числе, военно-промышленным комплексом и это та страна, которая является хоть каким-то противовесом Китаю в регионе. Я не готов сказать, что будет обсуждаться на встрече между Зеленским и Моди, но то, что Украина должна коммуницировать со всеми для того, чтобы нивелировать влияние Российской Федерации – это факт. Посмотрим правде в глаза, если бы мы из-за того, что Моди встретился с Путиным, сделали демарш в сторону Индии, лучше бы нам от этого не стало. Потому это обычная дипломатия. Она сейчас необходима", – заметил Николай Мельник.

По его мнению, вполне возможно, что Моди имеет определенные тезисы от Путина именно для Зеленского.

" Ни для кого не секрет, что обе стороны уже ищут пути для перемирия. Однако, это не будет мир. Это будет лишь перемирие, но пути к нему уже ищут, потому что резервы исчерпаны как в России, так и в Украине. Возможно, в Украине немного больше, в России немного меньше, но факт бесспорен – обе стороны ищут перемирие и возможно Моди будет частью этого процесса", – подытожил Николай Мельник.

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