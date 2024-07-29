Война в Украине: Путин не сдержал обещание, которое дал Моди

Во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в начале этого месяца одной из ключевых тем, которую подымал премьер было освобождение всех ранее завербованных граждан Индии из российской армии. Тогда российский диктатор Владимир Путин пообещал выполнить просьбу Моди. Сегодня же стало известно, что завербованный в армию российских захватчиков 22-летний гражданин Индии Рави Мун погиб на войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило "ВВС", со ссылкой на родственников погибшего.

Путин и Моди. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, что это уже пятая подтвержденная смерть гражданина Индии за последнее время.

Индиец отправился в Россию в январе, после того как частный агент по трудоустройству пообещал ему работу в сфере транспорта, сообщил его брат Аджай. Однако на месте его обучили владеть оружием и в марте отправили на фронт.

"Потеряв с ним связь, я обратился в посольство Индии в Москве, где нам сообщили, что мой брат умер", — сказал Аджай, добавив, что посольство попросило семью прислать образцы ДНК для опознания тела Муна.

Родственники также обратились за помощью в офис премьер-министра Индии Нарендры Моди, чтобы вернуть тело на родину.

Сообщалось, что Министерство иностранных дел Индии заявляло, что продолжает работать с российскими властями, чтобы вернуть около 50 индийцев, которые воюют в российской армии.

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