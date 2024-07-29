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Война в Украине: Путин не сдержал обещание, которое дал Моди

По информации СМИ, на войне против Украины погиб уже пятый гражданин Индии

сегодня, 12:50
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Кравцев Сергей

Во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в начале этого месяца одной из ключевых тем, которую подымал премьер было освобождение всех ранее завербованных граждан Индии из российской армии. Тогда российский диктатор Владимир Путин пообещал выполнить просьбу Моди. Сегодня же стало известно, что завербованный в армию российских захватчиков 22-летний гражданин Индии Рави Мун погиб на войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило "ВВС", со ссылкой на родственников погибшего.

Война в Украине: Путин не сдержал обещание, которое дал Моди

Путин и Моди. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, что это уже пятая подтвержденная смерть гражданина Индии за последнее время.

Индиец отправился в Россию в январе, после того как частный агент по трудоустройству пообещал ему работу в сфере транспорта, сообщил его брат Аджай. Однако на месте его обучили владеть оружием и в марте отправили на фронт.

"Потеряв с ним связь, я обратился в посольство Индии в Москве, где нам сообщили, что мой брат умер", — сказал Аджай, добавив, что посольство попросило семью прислать образцы ДНК для опознания тела Муна.

Родственники также обратились за помощью в офис премьер-министра Индии Нарендры Моди, чтобы вернуть тело на родину.

Сообщалось, что Министерство иностранных дел Индии заявляло, что продолжает работать с российскими властями, чтобы вернуть около 50 индийцев, которые воюют в российской армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди предположительно посетит в августе Украину. Пикантность ситуации добавляет то, что в начале июля Моди был с двухдневным визитом в РФ. Именно в то время как русские войска ударили по Охматдету. Тогда Владимир Зеленский довольно эмоционально отреагировал на рукопожатие Моди с Путиным. Почему сейчас Моди собирается в Украину? Может ли это быть связано с тем, что мы будем постепенно входить в переговорный процесс и Индия хочет тоже занять в нем какое-то место, особенно учитывая активизацию Китая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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