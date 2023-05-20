Кельн признали сексуальной столицей мира. Город на западе Германии возглавил рейтинг "Наиболее сексуально раскрепощённых городов мира — 2023". Его опубликовал голландский журнал Lust, который специализируется на тематике интимной жизни. Об этом сообщают "Комментарии".

Кельнский собор

При этом германский мегаполис на Рейне отодвинул с первой строчки Нью-Йорк. В тройку лидеров также вошли Западный Голливуд и Амстердам. Среди 25 наиболее сексуальных городов нет ни одного в странах бывшего СССР или Азии.

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Эксперты Lust собирали сведения о ста городах по таким критериям, как доступ к противозачаточным средствам, количество секс-шопов, гей-баров и ЛГБТ-акций. Также при обнародовании результатов анализа учитывалось, узаконена ли там проституция и однополые браки.

Как утверждают авторы исследования, они хотели выяснить, насколько вольно и безопасно каждый житель города может проявлять свою сексуальность в повседневной жизни.

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А Владислав Ващук взял в руки оружие: Я видел "русский мир". Легендарный экс-игрок киевского "Динамо" и национальной сборной Украины теперь боец ​​Нацгвардии Украины.

"Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке, — написал Владислав Ващук. — И да, я знаю, что кое-кто меня никогда не поймет. Но я действительно верю в нашу Победу. Я видел "русский" мир" собственными глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал. И когда придет время, то я смогу точно ответить — что я делал во время войны. Национальная гвардия Украины. Бригада наступления "Буревий". Солдат Владислав Ващук. Служу Украинскому народу!".

