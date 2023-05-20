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После взрывов в Мариуполе оккупанты начали перемещение техники: что известно

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что после взрывов в Мариуполе оккупанты перемещают технику в Новоазовск

сегодня, 12:38 comments2245
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Автор:

Кравцев Сергей

Вчерашние взрывы в Мариуполе создали немало проблем российским оккупационным войскам. Противник встревожился и начал перемещение техники в Новоазовск. Также фиксируется повышенная активность вражеской авиации над городом. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

После взрывов в Мариуполе оккупанты начали перемещение техники: что известно

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Последствия вчерашней бавовны: россияне тянутся по улицам города в Новоазовск", — написал Петр Андрющенко.


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Кроме того, утром в оккупированном городе зафиксировали активные пролеты вражеских вертолетов со стороны Бердянска вдоль побережья Азовского моря.

Также, по словам Андрющенко, утром в Мариуполе местные жители зафиксировали, как сработала ПВО оккупантов. Похожие звуки слышали в Левобережном районе.

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Источник: https://t.me/andriyshTime/9844
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