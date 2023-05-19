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Владислав Ващук взял в руки оружие: Я видел "русский мир"

Легендарный экс-игрок киевского "Динамо" и национальной сборной Украины теперь боец ​​Нацгвардии Украины

19 мая 2023, 23:38
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Автор:

Константин Куликов

Легендарный экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук теперь боец ​​Нацгвардии Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Инстаграмм игрока.

Владислав Ващук взял в руки оружие: Я видел "русский мир"

Владислав Ващук

"Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке, — написал Владислав Ващук. — И да, я знаю, что кое-кто меня никогда не поймет. Но я действительно верю в нашу Победу. Я видел "русский" мир" собственными глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал. И когда придет время, то я смогу точно ответить — что я делал во время войны. Национальная гвардия Украины. Бригада наступления "Буревий". Солдат Владислав Ващук. Служу Украинскому народу!".


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В свой пост Владислав Ващук добавил фото с автоматом и снимок присяги, завизированный его подписью. Дата принятия присяги – 18 мая 2023 года. Звание – солдат.

Бригада Нацгвардии "Буревий" формируется как часть "Гвардии наступления". Она получила название "Буревий", которое расшифровывается как "бригада утилизации российских военных".

С 24 февраля 2022 г. личный состав воинской части выполняет задачи в составе группировки сил обороны города Киева, охраняя важные государственные объекты и объекты инфраструктуры. Батальонная тактическая группа заняла батальонный район обороны на внешнем рубеже обороны города Киева в Черниговской области. Личный состав бригады привлекался для оборонных действий в городах Северодонецк и Лисичанск Луганской области и по настоящее время выполняет задачи в городе Бахмут Донецкой области.

Командир воинской части 3027 полковник Мишакин Николай Николаевич – награжден орденом "За мужество" ІІІ ст., отличием Президента Украины "Крест боевых заслуг".

Тем временем, мощные взрывы в Мариуполе: попадание в оккупантов.

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