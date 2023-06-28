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Жителей Николаева призывают сделать запас еды и воды: в чем причина

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал сделать запас еды и воды на случай теракта на ЗАЭС

сегодня, 16:00
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Кравцев Сергей
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Жителей Николаева призывают сделать запас еды и воды на случай, если российские войска устроят теракт на Запорожской АЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в интервью местному изданию "ПН".

Жителей Николаева призывают сделать запас еды и воды: в чем причина

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Мэр заявил, что вопрос эвакуации населения в случае теракта на ЗАЭС решается на уровне государства. По его словам, направление эвакуации будет зависеть от розы ветров.


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Синкевич подчеркнул, что городские власти Николаева будут заниматься вывозом населения в глобальный пункт эвакуации. В случае катастрофы все действия объявят централизованно.

При этом Сенкевич призвал горожан позаботиться о том, чтобы иметь запас пищи и воды минимум на пять дней.

"Но уже сегодня можно сказать горожанам, что они должны иметь пятидневный набор питания и воды на всякий случай. Это уже можно готовить, чтобы он всегда был", — заявил мэр.

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Источник: https://news.pn/uk/incidents/293201
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