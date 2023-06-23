В Украине развернуты штабы на случай теракта на Запорожский АЭС: что происходит

С сегодняшнего дня, 23 июня, в Украине начинают функционировать штабы, которые развернуты на случай теракта России на Запорожской АЭС. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире общенационального телемарафона.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Министр рассказал, что будет входить в обязанности штабов, а также то, что должны знать наши соотечественники на случай теракта, и как будет координироваться взаимодействие представителей власти, специалистов и населения.

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Игорь Клименко отметил, в работу активно включились энергетики, представители ГСЧС, полиция, медики. Речь идет о 200-километровой зоне вокруг ЗАЭС.

"Мы будем четко давать все указания и все правила поведения", — проинформировал министр.

Он отметил, что все оборудование для измерения радиации, которое имеет Украина, готово к использованию.

В ближайшие дни, будут проведены учения с перекрытием дорог, развертыванием санитарных блокпостов.

В то же время населению нужно знать, что на время "ситуации, которая может возникнуть", люди не должны выходить из укрытий без команды. Каждый гражданин должен закрыться в своем помещении, закрыть вентиляцию, выключить кондиционеры. Также надо уплотнить все отверстия, которые есть в домах или квартирах, влажной тканью или скотчем.

Если человек находится на улице, он должен воспользоваться респиратором или медицинской маской.

"Что касается ЗАЭС. Тот радиоактивный фон, который возможно будет после любых мероприятий в воздухе, будет сохраняться примерно одни сутки. На 80% мы уменьшим радиоактивный фон именно в течение суток", — сказал он.

Все граждане, которые захотят выехать с этой территории, будут обеспечены соответствующим транспортом, сказал глава МВД. По его расчетам, это около 500 000 граждан.

"Это все, что необходимо знать. И конечно, смотреть СМИ..." — сказал Клименко.

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