Женщина продала онлайн бокалы с 13 тыс. долларов внутри: кто был покупателем и где деньги сейчас

Жительница Беларуси продали свои тысячные сбережения вместе с бокалами через интернет. По данным представителей Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, женщина когда-то положила 13 тысяч долларов в коробку и попросту забыла о заначке.

Доллары вдобавок к покупке - фото из открытых источников

Спустя некоторое время после продажи бокалов, белоруска обнаружила отсутствие сбережений и обратилась к сотрудникам милиции. Женщина сообщила, что не знает, кому именно были продана посуда, так как продажа осуществлялась через интернет.

Милиционерам удалось установить личность покупателя и разыскать его. Ним также оказалась женщина, которая подтвердила, что коробка с бокалами действительно была с "сюрпризом". На вопрос, почему женщина не сообщила о находке в милицию, она ответила, что попросту растерялась. Сотрудники милиции вернули все сбережения владелице.

Напомним, что ранее в вагоне поезда Рахов — Харьков пассажир забыл чемодан, в котором, как выяснилось потом, была значительная сумма денег — 19 тысяч долларов. Проводник поезда нашел потерянную вещь и вернул ее владельцу.

Также портал "Комментарии" сообщал, что студент нашел клад безумного миллионера Форреста Фенна. Счастливчиком, который нашел ценности, стал 32-летний студент-медик Джек Стюф из штата Мичиган. О своей находке мужчина решился рассказать только спустя несколько месяцев после радостного события. Родственники Форреста Фенна этот факт подтвердили. В спрятанном сундуке находилось золото, разный антиквариат и драгоценные камни. В общем искать клад решились тысячи человек, среди которых четверо погибли во время поисков.





























Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!