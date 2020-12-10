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Студент нашел клад безумного миллионера Форреста Фенна

Во время поисков клада погибло четыре человека

сегодня, 10:05
Автор:

Кириєнко Анна

Клад, спрятанный авантюрным миллионером и арт-дилером Форрестом Фенном, нашелся. Об этом сообщил сайт Outside.

Студент нашел клад безумного миллионера Форреста Фенна

Стало известно, кто нашел клад миллионера Форреста Фенна. Фото: insideedition.com


Счастливчиком, который нашел ценности, стал 32-летний студент-медик Джек Стюф из штата Мичиган. О своей находке мужчина решился рассказать только спустя несколько месяцев после радостного события. Родственники Форреста Фенна этот факт подтвердили.

Джек Стюф рассказал, что на поиски сокровищ он потратил два года. В погоне за приключениями и обогащением студент провел 25 дней в опасных Скалистых горах.

В спрятанном сундуке находилось золото, разный антиквариат и драгоценные камни.

Напомним, еще в 2010 году авантюрный арт-дилер Форрест Фенн спрятал сокровище в Скалистых горах. Расшифровку и ключи к месту нахождения драгоценностей миллионер оставил в своих мемуарах под названием "Дрожь охотника". Всего затейник оставил девять зашифрованных подсказок. По словам Форреста Фенна, ценности спрятаны в том месте, где он хотел умереть.

Отправляться в путешествие и искать клад решились тысячи человек, среди которых четверо погибли во время поисков.

Напоминаем, что ранее возле Винницы в селе Большая Кисница установили памятник томату. Разработчики проекта объясняют установления памятника, тем, что село может называться помидорной столицей Винницкой области. В селе многие занимаются растениеводством, но томат — самая популярная культура. Его выращивает более 200 семей.

Сайт "Комментарии" рекомендует просмотреть кадры северного сияния. Снимки сделаны фотографом Нейтом Люббе. Он отправился в город Фэрбанкс на Аляске, чтобы поймать этот уникальный момент с самого необычного ракурса.




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Источник: https://www.outsideonline.com/2419429/forrest-fenn-treasure-jack-stuef#close
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