Ждать ли сенсаций от пресс-конференции Зеленского: что больше всего волнует украинцев

Во вторник, 19 декабря, украинский президент Владимир Зеленский проведет итоговую годовую пресс-конференцию. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" ожиданиями от этого мероприятия.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Не стоит ожидать от пресс-конференции каких-то сенсационных заявлений

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких рассуждает так:

"Вряд ли стоит ожидать от анонсированного события каких-то сюрпризов, поскольку основной пункт повестки дня как в текущем году, так и в следующем остается неизменным – сопротивление российской агрессии. Шаги, которые мы делаем на этом пути и препятствия, с которыми встречаемся, также хорошо известны. Поэтому большинство вопросов к президенту Украины будут касаться именно этой проблематики".

По мнению эксперта, в ответах Владимир Зеленский подчеркнет необходимость дальнейшей поддержки Украины со стороны мирового сообщества и усиления санкционного давления на РФ. Что вполне закономерно и оправдано.

Потенциально неудобными могут быть вопросы о результатах контрнаступления, борьбе против коррупции, перспективах проведения выборов, ожиданиях от партнеров на следующий год. Впрочем, эти вопросы уже не раз ставились – и Зеленский давал ответы на них", – отмечает Валентин Гладких. "Отдельно, вероятно, будут вопросы относительно дальнейших шагов Украины в направлении евроатлантической интеграции – как после летнего вильнюсского саммита НАТО, так и после недавнего решения Европейского Совета

Словом, констатирует он, не стоит ожидать от пресс-конференции каких-то сенсационных заявлений. Позиция президента неоднократно им артикулировалась и хорошо известна, по крайней мере, по принципиальным и важным вопросам, она очень выверена и вряд ли здесь стоит ожидать импровизации, поясняет Валентин Гладких.

"Интригой могут быть разве что "личные" вопросы, отвечая на которые, Зеленский сможет вызвать положительную эмоциональную реакцию, которая не будет лишней для усиления поддержки нашей борьбы против российского нашествия", – заключает эксперт.

Скорее всего, будут острые вопросы от оппозиционных медиа

Политолог, политэксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский считает, что не так сложно предусмотреть ключевые темы, которые будут подниматься на пресс-конференции.

переход на "военный режим" экономики, вопросы выезда за границу для мужчин, выборы в США и помощь Украине. Традиционно кто-то из региональных СМИ потратит время на вопросы, приглашая президента посетить их город и очередной фестиваль вареников или борща". "Конечно, все они будут прямо или косвенно связаны с войной, – поясняет он. – Мобилизация, в том числе среди женщин

Скорее всего, продолжает эксперт, будут острые вопросы от оппозиционных медиа – и на них будут даны ответы, но они тем самым СМИ, конечно, не понравятся.

"Вообще, даже не нужно ждать пресс-конференции, чтобы понимать, кто и как на нее отреагирует. Сторонники президента будут хвалить за всё, оппоненты – критиковать за то же самое. При этом вряд ли следует ожидать какие-то сенсации в заявлениях Владимира Зеленского. Разве что, что-то о "посадках" и коррупции. К примеру, новые аресты или что-то подобное. Но, в общем-то, скорее всего, президент еще раз напомнит, что война – это надолго и она касается каждого, кто живет в Украине", – констатирует Денис Гороховский.

Важно услышать отчет о годе, который уходит

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, есть ряд ключевых ожиданий от этой пресс-конференции Зеленского.

видим правую волну в ряде европейских стран. Как Украина будет планировать дальнейшую стратегию на внешней арене и внутри страны? Во-вторых, общество ждет от Зеленского ответов на ситуацию с войной. Понятно, что прогнозировать что-то сложно. Но он как верховный главком должен представить некое видение. Реальное". "Во-первых – как Украина будет жить в 2024 году ввиду международной турбулентности, которая есть. Мы видим сложные процессы внутри США

Кроме того, продолжает политолог, общество ждет ответов на вопросы, связанные с мобилизацией/демобилизацией, с социально-экономическими аспектами, с вероятностью выборов, касательно взаимоотношений Зеленского с главкомом ВСУ Залужным.

" Хочется, чтоб звучали острые вопросы. Те, которые не обсуждаются на едином телемарафоне. Но внутри общества они звучат, – подчеркивает Алексей Якубин. – И, конечно, важно услышать и отчет о годе, который уходит".

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