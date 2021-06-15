Жаркие грозы: какую погоду украинцам принесет среда, 16 июня

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Вечканова Елена
Чем "глубже" в лето
продвигается календарь, тем больше поднимается температура воздуха в Украине,
что вполне характерно для июня. Однако, по словам отечественного синоптика
Наталки Диденко, без отдельных метеорологических сюрпризов на территории страны
в среду, 16 июня, не обойдется.
16 июня 2021 года Украину снова накроет дождями и грозами. Фото из открытых источников
Диденко
утверждает, что большинство украинских регионов завтра смогут насладиться почти
исконно летними температурами. Ртутные столбики заметно поползут вверх — прогнозируется
от +22 до +27 градусов.
Однако Одесская,
Николаевская, Винницкая области, а также Крым "отличатся" менее комфортными
температурами. Здесь воздух прогреется в районе +20…+23 °С. Схожая ситуация
будет и в западных регионах.
Холоднее же всего будет в Карпатах. Туристам следует одеваться потеплее, ведь в горах термометры планируют показывать от 8 до 14 градусов тепла.
Тем, кто планирует попасть на
высокогорье, нужно быть еще более осторожными, чтобы не заработать
переохлаждение. В этих точках страны температура будет колебаться между +5 и
+11 градусами.
Также Наталка
Диденко отмечает, что, как и на протяжении большинства предыдущих дней,
Украиной продолжат "распоряжаться" различные осадки. От летних дождей, по
прогнозам специалистки, в среду, 16 июня, вероятно, не застрахованы жители ни
одной из областей. Где-то пройдет кратковременный дождик, какие-то населенные
пункты "накроет" настоящими бурями с грозой, сильным ветром и, возможно,
градом.
В Киеве среда также
обещает быть дождевой и грозовой. Несмотря на это, температура воздуха прогреется
до +25…+26 градусов Цельсия.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой погодный прогноз украинцы получили от метеорологов на весь июнь.
Также на портале вы можете узнать, каким в плане погоды будет лето-2021. Почему специалисты уже назвали его аномальным, читайте в нашем материале.
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