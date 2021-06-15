Жаркие грозы: какую погоду украинцам принесет среда, 16 июня

Чем "глубже" в лето продвигается календарь, тем больше поднимается температура воздуха в Украине, что вполне характерно для июня. Однако, по словам отечественного синоптика Наталки Диденко, без отдельных метеорологических сюрпризов на территории страны в среду, 16 июня, не обойдется.



16 июня 2021 года Украину снова накроет дождями и грозами. Фото из открытых источников

Диденко утверждает, что большинство украинских регионов завтра смогут насладиться почти исконно летними температурами. Ртутные столбики заметно поползут вверх — прогнозируется от +22 до +27 градусов.

Однако Одесская, Николаевская, Винницкая области, а также Крым "отличатся" менее комфортными температурами. Здесь воздух прогреется в районе +20…+23 °С. Схожая ситуация будет и в западных регионах.

Холоднее же всего будет в Карпатах. Туристам следует одеваться потеплее, ведь в горах термометры планируют показывать от 8 до 14 градусов тепла.

Тем, кто планирует попасть на высокогорье, нужно быть еще более осторожными, чтобы не заработать переохлаждение. В этих точках страны температура будет колебаться между +5 и +11 градусами.

Также Наталка Диденко отмечает, что, как и на протяжении большинства предыдущих дней, Украиной продолжат "распоряжаться" различные осадки. От летних дождей, по прогнозам специалистки, в среду, 16 июня, вероятно, не застрахованы жители ни одной из областей. Где-то пройдет кратковременный дождик, какие-то населенные пункты "накроет" настоящими бурями с грозой, сильным ветром и, возможно, градом.

В Киеве среда также обещает быть дождевой и грозовой. Несмотря на это, температура воздуха прогреется до +25…+26 градусов Цельсия.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой погодный прогноз украинцы получили от метеорологов на весь июнь.

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