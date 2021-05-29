Лето на носу: какой будет погода в июне-2021

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Вечканова Елена
Весна практически
подошла к завершению, и все украинцы с нетерпением ожидают наступления лета. В
первую очередь потому, что в Украине снова похолодало, а тепла и солнышка все же
хочется. Как сообщает "Сегодня", начало лета особым потеплением не порадует,
однако ближе к середине июня лето таки окончательно наступит.
Прозноз погоды на июнь 2021 года в Украине. Фото из открытых источников
Народный синоптик
Леонид Горбань убежден, что лето в Украину придет с дождями и весьма
относительным теплом. Около десяти дней на всей территории страны следует
ожидать дождей — с перерывами в пару дней. Не обойдется и без гроз, а самая
сильная, скорее всего, случится в конце первой трети июня — прежде, чем установится более теплая погода без осадков.
Привычные летние
температуры до +30°С и выше украинцы смогут ощутить ближе к концу первого летнего
месяца. До этого ртутные столбики термометров, по словам Горбаня, днем будут
подниматься максимум до +28 градусов. Июньские ночи особым теплом не отличатся
— синоптик прогнозирует от 16 до 18 градусов тепла.
Также Горбань
считает, что в двадцатых числах июня в Украину придет очередной циклон, который
принесет очередные обильные осадки. Впрочем, даже постоянные дожди уже не
смогут особо снизить температуру. Действие циклона должно закончиться к 27
числу, а после этого лето попытается полностью "заявить права" на Украину.
Похожий прогноз
дают и представители "Укргидрометцентра". По словам представителя организации
Анатолия Прокопенко, средняя температура в июне не превысит 22 градусов тепла.
Это значит, что в прошлом году июнь был куда теплее.
Аномальной жары
отечественные метеорологи не предвидят, также будет достаточно влаги, что
позитивно повлияет на все сельскохозяйственные культуры, которыми славится
Украина.
Если возвращаться
к теме осадков, то чаще всего, по прогнозам синоптиков, дождить будет на западе
и севере страны. В южных и восточных областях ожидается больше солнечных и
теплых дней, нежели на все остальной территории Украины.
Жителям столицы
рекомендуют не прятать зонтики далеко, ведь на июнь "планируется" минимум два
затяжных периода дождей. С ливнями киевляне могут столкнуться уже 9-10 июня, а
после — с 18 до 21 числа.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, на какую погоду следует рассчитывать украинцам в последние майские выходные.
Также на портале вы можете узнать, какое лето прогнозируют отечественные синоптики. Почему специалисты уже назвали его аномальным, читайте в нашем материале.
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