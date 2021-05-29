Лето на носу: какой будет погода в июне-2021

Весна практически подошла к завершению, и все украинцы с нетерпением ожидают наступления лета. В первую очередь потому, что в Украине снова похолодало, а тепла и солнышка все же хочется. Как сообщает "Сегодня", начало лета особым потеплением не порадует, однако ближе к середине июня лето таки окончательно наступит.



Прозноз погоды на июнь 2021 года в Украине. Фото из открытых источников

Народный синоптик Леонид Горбань убежден, что лето в Украину придет с дождями и весьма относительным теплом. Около десяти дней на всей территории страны следует ожидать дождей — с перерывами в пару дней. Не обойдется и без гроз, а самая сильная, скорее всего, случится в конце первой трети июня — прежде, чем установится более теплая погода без осадков.

Привычные летние температуры до +30°С и выше украинцы смогут ощутить ближе к концу первого летнего месяца. До этого ртутные столбики термометров, по словам Горбаня, днем будут подниматься максимум до +28 градусов. Июньские ночи особым теплом не отличатся — синоптик прогнозирует от 16 до 18 градусов тепла.

Также Горбань считает, что в двадцатых числах июня в Украину придет очередной циклон, который принесет очередные обильные осадки. Впрочем, даже постоянные дожди уже не смогут особо снизить температуру. Действие циклона должно закончиться к 27 числу, а после этого лето попытается полностью "заявить права" на Украину.

Похожий прогноз дают и представители "Укргидрометцентра". По словам представителя организации Анатолия Прокопенко, средняя температура в июне не превысит 22 градусов тепла. Это значит, что в прошлом году июнь был куда теплее.

Аномальной жары отечественные метеорологи не предвидят, также будет достаточно влаги, что позитивно повлияет на все сельскохозяйственные культуры, которыми славится Украина.

Если возвращаться к теме осадков, то чаще всего, по прогнозам синоптиков, дождить будет на западе и севере страны. В южных и восточных областях ожидается больше солнечных и теплых дней, нежели на все остальной территории Украины.

Жителям столицы рекомендуют не прятать зонтики далеко, ведь на июнь "планируется" минимум два затяжных периода дождей. С ливнями киевляне могут столкнуться уже 9-10 июня, а после — с 18 до 21 числа.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, на какую погоду следует рассчитывать украинцам в последние майские выходные.

Также на портале вы можете узнать, какое лето прогнозируют отечественные синоптики. Почему специалисты уже назвали его аномальным, читайте в нашем материале.

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