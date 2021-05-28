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Главная Новости Общество события В Украину идет похолодание: какой погоды ожидать на выходных
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В Украину идет похолодание: какой погоды ожидать на выходных

29 и 30 мая 2021 года украинцам стоит одеваться потеплее — температурные показатели снизятся, будет дождить

сегодня, 13:21
Автор:

Вечканова Елена

Майская погода, как это часто бывает, весьма непредсказуемая. Так, конец месяца обещает быть более прохладным, нежели украинцы к этому привыкли. По словам украинского синоптика Наталки Диденко, в большинстве регионов Украины ожидаются обильные осадки и небольшое снижение температуры.

В Украину идет похолодание: какой погоды ожидать на выходных

В Украину идет похолодание и дожди. Фото из открытых источников

Диденко утверждает, что теплее всего на выходных (особенно в субботу) будет на востоке (+24…+28° С) и юге страны (+20…+25 °С). Также к более комфортных по температуре областям "присоединятся" Черкасская, Днепропетровская и Полтавская. Впрочем, воскресенье все равно принесет небольшое похолодание.

От 15 до 21 градуса тепла ожидается во всех остальных украинских регионах. Внезапному похолоданию будет способствовать северный и северно-западный ветер, местами даже шквальный.

Также на этих выходных синоптик рекомендует украинцам вспомнить о существовании зонтиков или дождевиков. Все потому, что погода обещает быть весьма непредсказуемой и "подбрасывать" внезапные дожди (порой даже грозовые) с завидной регулярностью на всей территории страны.

Наталка Диденко отмечает, что большинство осадков — кратковременные, поэтому и солнце тоже порадует своим появлением. Впрочем, в некоторых случаях дожди могут быть весьма обильными, поэтому излишняя предосторожность (как наличие того же зонта) не помешает.

В Киеве синоптик обещает на выходных весьма переменчивую погоду. Дожди будут перемежаться с частыми прояснениями солнца, температура воздуха может снизиться до +16 градусов.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какое лето прогнозируют украинцам отечественные синоптики. Почему специалисты уже назвали его аномальным, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, кому из знаков зодиака должна этим летом улыбнуться удача.


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Источник: https://t.me/PohodaNatalka/1231
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