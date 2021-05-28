В Украину идет похолодание: какой погоды ожидать на выходных

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Вечканова Елена
Майская погода,
как это часто бывает, весьма непредсказуемая. Так, конец месяца обещает быть
более прохладным, нежели украинцы к этому привыкли. По словам украинского
синоптика Наталки Диденко, в большинстве регионов Украины ожидаются обильные
осадки и небольшое снижение температуры.
В Украину идет похолодание и дожди. Фото из открытых источников
Диденко
утверждает, что теплее всего на выходных (особенно в субботу) будет на востоке
(+24…+28° С) и юге страны (+20…+25 °С). Также к более комфортных по температуре
областям "присоединятся" Черкасская, Днепропетровская и Полтавская. Впрочем, воскресенье
все равно принесет небольшое похолодание.
От 15 до 21
градуса тепла ожидается во всех остальных украинских регионах. Внезапному
похолоданию будет способствовать северный и северно-западный ветер, местами даже
шквальный.
Также на этих выходных
синоптик рекомендует украинцам вспомнить о существовании зонтиков или
дождевиков. Все потому, что погода обещает быть весьма непредсказуемой и "подбрасывать"
внезапные дожди (порой даже грозовые) с завидной регулярностью на всей
территории страны.
Наталка Диденко
отмечает, что большинство осадков — кратковременные, поэтому и солнце тоже
порадует своим появлением. Впрочем, в некоторых случаях дожди могут быть весьма
обильными, поэтому излишняя предосторожность (как наличие того же зонта) не
помешает.
В Киеве синоптик
обещает на выходных весьма переменчивую погоду. Дожди будут перемежаться с
частыми прояснениями солнца, температура воздуха может снизиться до +16
градусов.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какое лето прогнозируют украинцам отечественные синоптики. Почему специалисты уже назвали его аномальным, читайте в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, кому из знаков зодиака должна этим летом улыбнуться удача.
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