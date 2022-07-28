Жара до +33 градусов, местами – дожди: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в пятницу

Завтра (29 июля) Украину ожидает сухая солнечная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине

"Южная часть Европы простелила жаркое полотенце до наших Херсонщины, Запорожья, Приазовья, Крыма. Везде – высокая температура воздуха. В южной части Украины часть этого жаркого орнамента будет более нежной, несмотря на испанско-греческие + 35...+37 градусов, попадет в пределы +30... + 33 градусов", – рассказала синоптик.

Также Диденко прогнозирует, что жара затронет и часть центральных областей и юго-запад Украины, а на остальной территории в течение дня температура воздуха составит +25...+29 градусов.

"29 июля в Украине будет преобладать сухая солнечная погода, лишь днем ​​в Черновицкой, Ивано-Франковской и вечером в Винницкой области возможен кратковременный дождь с грозой", — Диденко.

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