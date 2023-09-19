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Зеленский встретится с президентом, который предлагал отказаться от Крыма, ради прекращения войны

Предыдущая встреча с президентом Бразилии так и не состоялась, хотя и была запланирована

сегодня, 08:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Нью-Йорке, где на этой неделе стартует сессия Генассамблеи ООН, может также состояться одна из встреч, которая неоднократно переносилась по разным причинам. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва все-таки намерен провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на издание "The Guardian", которому в эксклюзивном интервью эту информацию подтвердили два источника в бразильском правительстве.

Зеленский встретится с президентом, который предлагал отказаться от Крыма, ради прекращения войны

Владимир Зеленский и Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: из открытых источников

"Лула раздражал некоторых западных лидеров, которые поддерживают борьбу Украины против России, своим отказом стать на однозначную сторону в войне", – пишет издание.


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Авторы материала отмечают, президент Бразилии неоднократно пытался идти по пути своего турецкого коллеги Эрдогана, стараясь позиционировать себя, как переговорщика между Россией и Украиной. Лула публично заявлял о "нейтральности" Бразилии в вопросе войны в Украине. Такую позицию бразильский лидер объяснял тем, что по-другому достичь мира будет крайне сложно.                                              

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагает украинской власти отказаться от Крыма. Якобы для того, чтобы война прекратилась и в Украину быстрее возвратился мир.                   

Также издание "Комментарии" сообщало – бразильский лидер заявил – судебная система Бразилии будет решать, нужно ли арестовывать российского диктатора Владимира Путина, если он приедет на саммит G20, который пройдет в этом государстве в следующем году.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/sep/18/russia-ukraine-war-live-updates-ukrainian-drone-strikes-repelled-russia-chinese-foreign-minister-wang-yi-russia-visit?page=with:block-65087d438f08c20e22d3fefd#block-65087d438f08c20e22d3fefd
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