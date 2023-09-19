Зеленский встретится с президентом, который предлагал отказаться от Крыма, ради прекращения войны

В Нью-Йорке, где на этой неделе стартует сессия Генассамблеи ООН, может также состояться одна из встреч, которая неоднократно переносилась по разным причинам. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва все-таки намерен провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на издание "The Guardian", которому в эксклюзивном интервью эту информацию подтвердили два источника в бразильском правительстве.

Владимир Зеленский и Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: из открытых источников

"Лула раздражал некоторых западных лидеров, которые поддерживают борьбу Украины против России, своим отказом стать на однозначную сторону в войне", – пишет издание.

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Авторы материала отмечают, президент Бразилии неоднократно пытался идти по пути своего турецкого коллеги Эрдогана, стараясь позиционировать себя, как переговорщика между Россией и Украиной. Лула публично заявлял о "нейтральности" Бразилии в вопросе войны в Украине. Такую позицию бразильский лидер объяснял тем, что по-другому достичь мира будет крайне сложно.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагает украинской власти отказаться от Крыма. Якобы для того, чтобы война прекратилась и в Украину быстрее возвратился мир.

Также издание "Комментарии" сообщало – бразильский лидер заявил – судебная система Бразилии будет решать, нужно ли арестовывать российского диктатора Владимира Путина, если он приедет на саммит G20, который пройдет в этом государстве в следующем году.



