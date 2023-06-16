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Зеленский созовет СНБО: обсудят два главные вопроса

Коррупция в судах и готовность укрытий - станут главными темами ближайшего заседания СНБО

сегодня, 14:10
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Автор:

Кравцев Сергей

23 июня по поручению президента Владимира Зеленского состоится заседание СНБО. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Зеленский созовет СНБО: обсудят два главные вопроса

Заседание СНБО. Фото: из открытых источников

Согласно сообщению, на заседании планируется поднять вопрос преодоления проявлений коррупции в системе правосудия, а также будут проанализированы итоги проверки готовности к работе стационарных укрытий при отражении воздушных атак.


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Среди докладчиков будут глава СБУ Василий Малюк, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинское контрнаступление и разные заявления вокруг этого, результаты Рамштайна-13 и возможное закулисье, очередные "миротворцы" (теперь африканские) в Киеве. Что можно сказать об этих процессах сейчас – и чего ожидать в ближайшем будущем? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – спецпредставитель Китая Ли Хуэй, совершивший визиты в Киев, Москву, а также европейское турне, заявил, что Украина и Россия не закрыли дверь для переговоров. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Штаты будут поощрять усилия третьих держав (Бразилии, Китая и так далее) по прекращению конфликта, но при условии, что они будут соответствовать Уставу ООН и предусматривать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Аналогичной точки зрения, как известно, придерживается украинская сторона. Когда может вызреть реальная почва для переговоров? Почему тот же Китай скорее оттягивает их, экономически и политически поддерживая Россию, чем приближает? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/6413.html
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Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 14:32

Все суды, неподконтрольные Зеленскому - разогнаны, или заблокированы. То есть Зеленский созывает свой курултай, чтобы обсудить, как управлять коррупцией, и как доносить до телевизора результаты. Кстати, телевизор тоже у него в кармане.


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