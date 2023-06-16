Зеленский созовет СНБО: обсудят два главные вопроса

23 июня по поручению президента Владимира Зеленского состоится заседание СНБО. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Заседание СНБО. Фото: из открытых источников

Согласно сообщению, на заседании планируется поднять вопрос преодоления проявлений коррупции в системе правосудия, а также будут проанализированы итоги проверки готовности к работе стационарных укрытий при отражении воздушных атак.

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Среди докладчиков будут глава СБУ Василий Малюк, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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